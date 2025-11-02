Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, το μέτρο επεκτείνεται σε νέους τομείς, όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες και οι διοικητικές υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις θα ενταχθούν πλέον στο σύστημα, το οποίο καταγράφει ηλεκτρονικά τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αποτυπώσει με σαφήνεια τον φόρτο εργασίας, να διασφαλίσει τη δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο αξιόπιστου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

