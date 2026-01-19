Για χιλιάδες πολίτες, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν είναι επιλογή πολυτέλειας αλλά ανάγκη. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται σε οικονομικό βάρος που πολλοί αδυνατούν πλέον να σηκώσουν. Οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα, ιδίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας, συνεχίζονται με ρυθμούς που δεν συμβαδίζουν ούτε με το εισόδημα των νοικοκυριών ούτε με τη λογική της διαφάνειας.

Η εικόνα που αποτυπώνεται από τις καταγγελίες καταναλωτών είναι απογοητευτική. Παρά τις νομοθετικές αλλαγές και τις δημόσιες διαβεβαιώσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να επιβάλλουν αυξήσεις 10% έως 14% στα ισόβια συμβόλαια και 12% έως 16% στα ετησίως ανανεούμενα, για τα έτη 2025–2026.

Advertisement

Advertisement

Τα στοιχεία και οι καταγγελίες προέρχονται από την Ένωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία ζητά άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, ουσιαστικούς ελέγχους και σαφείς, αντικειμενικούς κανόνες στις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων.

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ, στον οποίο στηρίχθηκαν οι υπέρογκες αναπροσαρμογές της περιόδου 2022–2024, καταργήθηκε με νόμο τον Ιανουάριο του 2025. Η κατάργηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που χιλιάδες ασφαλισμένοι βίωσαν στην πράξη, ότι οι αυξήσεις των προηγούμενων ετών ήταν καταχρηστικές και μη επαρκώς τεκμηριωμένες.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, λογικά, το 2025 θα έπρεπε να σηματοδοτήσει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση. Αντί γι’ αυτό, και οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται με ασαφείς επιστολές και δυσνόητους όρους, οι αυξήσεις παραμένουν διψήφιες και η μείωση που είχαν προαναγγείλει οι ίδιες οι εταιρείες (περίπου 7%) φαίνεται ότι δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Όπως αναφέρεται, το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι ο νέος ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής, ο οποίος θα δημοσιεύεται από την ΕΛΣΤΑΤ, δεν εκδόθηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επικυρώνει πρόστιμα περίπου 2 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εταιρείες για παράνομες και μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας ήδη από το 2011. Η απόφαση αυτή δικαιώνει τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό αλλά διαχρονικό, σύμφωνα με την Ένωση.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο όσους έχουν σήμερα ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αλλά και το ίδιο το σύστημα υγείας, που χωρίς έναν αξιόπιστο ιδιωτικό πυλώνα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το Δημόσιο. Αφορά επίσης και όσους σκέφτονται να ασφαλιστούν και αποθαρρύνονται, αλλά και όσους πλήρωναν επί δεκαετίες και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ισόβια συμβόλαια, καθώς δεν μπορούν πλέον να τα εξυπηρετήσουν!