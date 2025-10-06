Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 — δηλαδή, πριν η χώρα αναγκαστεί να ζητήσει το πρώτο πακέτο διάσωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης χρέους.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ το 2025 και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026. Η μείωση αυτή είναι σημαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι το χρέος είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό σχεδόν 210% του ΑΕΠ το 2020, ενώ πλέον βρίσκεται κάτω από το 147,8% του 2010, τη χρονιά που εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην αποκατάσταση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της Ελλάδας. Η χώρα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και σχεδιάζει να πράξει το ίδιο με μέρος των διακρατικών ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει αναλογία χρέους 137,6% του ΑΕΠ για το 2026.

Η βελτίωση είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου χώρες όπως η Γαλλία — η οποία είχε στηρίξει τα ελληνικά προγράμματα διάσωσης — αντιμετωπίζουν πλέον ίδιες δημοσιονομικές πιέσεις.

Η πρόσφατη πολιτική κρίση στο Παρίσι οδήγησε τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ελλάδα, αντίθετα, έχει βελτιώσει θεαματικά το προφίλ του χρέους της, υπεραποδίδοντας στους δημοσιονομικούς στόχους επί τέσσερα συνεχή έτη. Για το 2025 προβλέπεται πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, αντί του αρχικά αναμενόμενου ελλείμματος 0,6%, ενώ το προσχέδιο για το 2026 εκτιμά οριακό έλλειμμα 0,1%.

Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας ξεχωρίζει όχι μόνο σε σχέση με τη Γαλλία, αλλά και με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2024, η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις έξι χώρες της Ε.Ε. που εμφάνισαν πλεόνασμα προϋπολογισμού.

Τα υψηλότερα του αναμενομένου έσοδα επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής — το οποίο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,2% το 2025, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τις προηγούμενες προβλέψεις αλλά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για το 2026 προβλέπεται άνοδος 2,4%.



Βασικά σημεία του προσχεδίου προϋπολογισμού 2026

– Αύξηση επενδύσεων: +5,7% το 2025 και +10,2% το 2026

– Μείωση ανεργίας: στο 8,6% το 2026 (από 9,1% το 2025)

– Υποχώρηση πληθωρισμού: στο 2,2% το 2026 (από 2,6% το 2025)

– Πρωτογενές πλεόνασμα: 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026

– Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): περίπου 261 δισ. ευρώ (304 δισ. δολάρια) το 2026



Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με έμφαση στους τομείς της τεχνολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.