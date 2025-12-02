Το «πράσινο» τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει σταθερά «τσουχτερό», με τις χρεώσεις για τον Δεκέμβριο 2025 να κυμαίνονται από 13,9 έως 25,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh).

Οι υψηλές τιμές, για τις δυνατότητες του ελληνικού πορτοφολιού, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση λόγω των ημερών και του Χριστουγεννιάτικου στολισμού των νοικοκυριών, ωθεί πλέον πολλούς καταναλωτές να αναζητούν σταθερότητα, μέσω των λεγόμενων «μπλε» ή σταθερών τιμολογίων. Μια τάση που άρχισε να ενισχύεται περισσότερο από τις αρχές του καλοκαιριού.

Τα μπλε τιμολόγια — με σταθερή τιμή ανά kWh και προβλέψιμο κόστος ανά μήνα, προσφέρουν προστασία από τις αυξήσεις της χονδρικής και αποτρέπουν «χτυπήματα» στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Οι περισσότεροι πάροχοι τα προσφέρουν σε χαμηλές τιμές (κοντά στα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα) με στόχο να αποσπάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Πολλές οικογένειες φαίνεται να θεωρούν πως το μπλε τιμολόγιο, παρά την υψηλότερη πάγια χρεώση που έχει συνήθως, εξασφαλίζει συνολικά πιο σταθερό και προβλέψιμο μηνιαίο κόστος — κάτι που σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας και υψηλού πληθωρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία.

Συγκρίσεις τιμολογίων: Δεν αρκεί μόνο να τσεκάρουμε την τιμή της κιλοβατώρας, χρειάζεται να συνεκτιμηθούν πάγια, ώρες κατανάλωσης, χρήσεις (θέρμανση, θέρμανση νερού, ηλεκτρικές συσκευές), και να ληφθεί υπόψη η μέση κατανάλωση που κάνει το νοικοκυριό τόσο το χειμώνα, όσο και τους υπόλοιπους μήνες του έτους (εάν στο πλάνο του καταναλωτή είναι μια πιο μακροχρόνια δέσμευση με «Μπλε» τιμολόγιο.

Ρεύμα: Οι τιμές τον Δεκέμβριο

Η ΔΕΗ που εξακολουθεί να λειτουργεί ως leader δίνοντας το στίγμα και την κατεύθυνση της αγοράς, ανακοίνωσε βασικό οικιακό (τιμολόγιο Γ1) στα 13,928 λεπτά/kWh για τους καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις έκπτωσης συνέπειας — δηλαδή όταν έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό και είναι εγγεγραμμένοι στο myΔΕΗ. Για πελάτες με διζωνικό μετρητή, οι ζώνες χαμηλής χρέωσης προσφέρουν μικρότερη τιμή, στα 12,7 λεπτά/kWh.

Ο μέσος όρος της αγοράς, για το “Πράσινο” τιμολόγιο τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 18,5 λεπτά ανά kWh.