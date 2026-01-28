Με νέες εφόδους στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη ξεκινά και το 2026 η γερμανική τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας να επαναφέρει τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος στο οποίο εμπλέκεται και το όνομα του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel», περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στη Φρανκφούρτη όπου με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, κάνοντας φύλο και φτερό τα αρχεία της τράπεζας στο πλαίσιο έρευνας «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank».

Ο Αμπράμοβιτς ήταν πελάτης της Deutsche Bank και σύμφωνα με την «Süddeutsche Zeitung» (SZ), η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε έγκαιρα αναφορές για μία ή περισσότερες από τις εταιρείες του Αμπράμοβιτς, παρά τις υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.

Η τράπεζα, η οποία έχει δεχθεί εφόδους της οικονομικής αστυνομίας και στο πρόσφατο παρελθόν, φέρεται ότι διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η τράπεζα επιβεβαίωσε τις έρευνες, αναφέροντας ότι συνεργάζεται πλήρως με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Deutsche Bank, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέινγκ, προγραμματίζει να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών την Πέμπτη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της τράπεζας αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν σε πολλές «ενοχλητικές» ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.