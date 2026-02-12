Η Deutsche Bank συνέχισε να έχει πελάτη της τον Τζέφρι Επστάιν, καθώς, ενώ τον είχε ενημερώσει ότι θα τερματίσει τη μεταξύ τους σχέση στα τέλη του 2018, τελικά έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του μόνο μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μεταξύ των υπηρεσιών που απόλαυσε ο Επστάιν από την γερμανική τράπεζα, αφού του είπε ότι θα διέκοπτε τους δεσμούς της μαζί του, ήταν και η άμεση εκταμίευση, στις 9 Απριλίου 2019, 50.000 ευρώ (59.300 δολάρια) σε μετρητά και σε «μεγάλα χαρτονομίσματα» ενόψει ενός ταξιδιού στην Ευρώπη, όπως δείχνουν τα έγγραφα.

Αυτό πυροδότησε μια αναζήτηση για την ταυτότητα του Επστάιν από υπαλλήλους της τράπεζας, αφού η Deutsche Bank ανακάλυψε ότι αυτή που είχε καταγραφεί έληξε το 2015.

Ο Επστάιν εξακολουθούσε να διατηρεί τουλάχιστον εννέα λογαριασμούς με υπόλοιπα συνολικού ύψους 1.776.680 δολαρίων στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας στις 3 Μαΐου 2019, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε αμερικανικά έγγραφα.

Το Reuters εξέτασε εκατοντάδες έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον Επστάιν και την Deutsche Bank, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την πίεση των θυμάτων και των μελών του Κογκρέσου.

Τα έγγραφα, τα οποία μπορεί να μην είναι πλήρη, προσφέρουν μια εικόνα για το πώς η Deutsche Bank συνέχισε να χρηματοδοτεί τον Επστάιν, καθυστερώντας τον τερματισμό μιας σχέσης που ξεκίνησε το 2013.

«Όπως είπαμε το 2020, αναγνωρίζουμε το λάθος μας να ενσωματώσουμε τον Επστάιν το 2013 και τις αδυναμίες στις διαδικασίες μας… Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι λυπούμαστε βαθιά για τη σχέση μας με τον Επστάιν», ανέφερε η Deutsche Bank σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται εδώ, οι οποίες δείχνουν ότι η σχέση μαζί του συνεχίστηκε για μήνες.

Η Deutsche Bank με έδρα τη Φρανκφούρτη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ενημέρωσε τον Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2018 ότι η τράπεζα σκόπευε να κλείσει τους λογαριασμούς του». «Η τράπεζα κατέβαλε προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Έπσταϊν θα μεταφερθούν εκτός της τράπεζας τους επόμενους μήνες».

Βαθιές σχέσεις

Το βάθος της σχέσης της Deutsche Bank με τον Επστάιν επιβεβαιώθηκε το 2020, όταν η τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει στις ρυθμιστικές αρχές 150 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο διακανονισμού για τις τραπεζικές συναλλαγές του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, επί πέντε χρόνια.

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε τόσο από την Deutsche Bank όσο και από την ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι η τράπεζα αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση και ενημέρωσε τον Επστάιν με επιστολή στις 21 Δεκεμβρίου 2018 «ότι δεν θα εξυπηρετούσαν πλέον τους λογαριασμούς του».

Η πραγματική επιστολή, η οποία εμφανίζεται στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, έδωσε στον Επστάιν προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του, επιτρέποντας ορισμένες υπηρεσίες μέχρι τότε.

Τα δημοσιευμένα αρχεία δείχνουν ότι, ενώ έκλεισε τους πολλαπλούς λογαριασμούς του Επστάιν στην τράπεζα, αυτή εξακολουθούσε να του προσφέρει υπηρεσίες πολύ πέρα ​​από αυτήν την προθεσμία.

Αυτές περιλάμβαναν βοήθεια με την επιστροφή μιας προκαταβολής 10.000 ευρώ από έναν αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz στο Παρίσι, καθώς και τουλάχιστον δύο εντολές μεταφοράς σε συνάλλαγμα άνω των 6.000 ευρώ η καθεμία.

Τα αρχεία δείχνουν ότι χρειάστηκε η είδηση ​​της σύλληψής του στις 6 Ιουλίου 2019, σχεδόν επτά μήνες αργότερα, για να έρθει η Deutsche Bank σε οριστική ρήξη με τον Επστάιν κλείνοντας επίσημα τους λογαριασμούς.

«Ο Τζέφρι έχει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και του αρέσει να έχει μετρητά»

Τις ώρες που ακολούθησαν τα πρωτοσέλιδα της δημοσιότητας για τη σύλληψη του Επστάιν, ο Φαμπρίτσιο Καμπέλι, τότε επικεφαλής διαχείρισης περιουσίας της Deutsche Bank και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εποπτεύει την επενδυτική υπηρεσία της τράπεζας, έστειλε ένα email σε έναν αναπληρωτή του με ένα ρεπορτάζ για τη σύλληψη του Επστάιν, λέγοντας: «Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι πλέον πελάτης;»

Η κίνηση email δείχνει πολυάριθμους λογαριασμούς του Επστάιν στο σύστημα της Deutsche Bank, αν και μέχρι τότε δεν είχαν υπόλοιπο.

Δύο περιείχαν μερικά δολάρια, λιγότερα από 35 δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου λογαριασμού Butterfly Trust, για τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εγκλημάτων.

Η συλλήψη του Επστάιν πυροδότησε ένα εσωτερικό email προς το προσωπικό της Deutsche Bank, στο οποίο απαριθμούνταν 28 λογαριασμοί, με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ!!! Πρέπει να κλείσουν οι λογαριασμοί το συντομότερο δυνατό – παρακαλώ δώστε προτεραιότητα σήμερα».

Η Deutsche Bank είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επικοινώνησε με τις αρχές αμέσως μετά τη σύλληψη του Επστάιν για συνεργασία.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης επέκρινε έντονα την τράπεζα στον διακανονισμό του 2020 για την διενέργεια ελάχιστων ελέγχων στις πληρωμές του Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς μοντέλα, παρά τα δημοσιεύματα του Τύπου που ανέφεραν ότι έφερνε «νεαρά κορίτσια… συχνά από την Ανατολική Ευρώπη» στις ΗΠΑ με τα ιδιωτικά του τζετ.

Η Deutsche Bank συμβιβάστηκε με τα θύματα του Επστάιν για 75 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Επστάιν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για την κατηγορία του εξαναγκασμού ανηλίκων κοριτσιών στην πορνεία και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης λιγότερο από 13 μήνες.

Η Deutsche Bank τον ανέλαβε ως πελάτη το 2013, αφού η JPMorgan αποφάσισε να κλείσει τους μακροχρόνιους λογαριασμούς του στην αμερικανική τράπεζα.

Στις 3 Ιανουαρίου 2019, το γραφείο του Επστάιν ήθελε να μάθει πόσα μετρητά μπορούσε να βγάζει καθημερινά με την χρεωστική κάρτα Deutsche Bank. Η απάντηση από την τράπεζα ήταν 12.000 δολάρια την ημέρα.

Στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα της προθεσμίας, ο υπεύθυνος σχέσεων της Deutsche Bank με τον Επστάιν, Στιούαρντ Όλντφιλντ, ζήτησε από έναν άλλο υπάλληλο μια λίστα με τους λογαριασμούς που είχαν κλείσει μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

«Το κλείσιμο των λογαριασμών μηδενικού υπολοίπου είναι σημαντικό», έγραψε ο Όλντφιλντ.

Σε επιστολή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2019, σε επιστολόχαρτο της Deutsche Bank, ο Όλντφιλντ έγραψε σε μια άλλη τράπεζα που δεχόταν τα χρήματα του Επστάιν: «δεν γνωρίζουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία ή τη χρήση» των λογαριασμών του Έπσταϊν.

Η Deutsche Bank συνέχισε να λειτουργεί έναν λογαριασμό Επστάιν, που ονομάζεται Southern Trust Company, με περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια να εισέρχονται και να εξέρχονται τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με μια δήλωση, σε αυτό που φαίνεται να είναι χρήματα του Επστάιν που έφυγαν από την Deutsche για νέους λογαριασμούς.

Τον Απρίλιο του 2019, ένας λογαριασμός του Επστάιν στην Deutsche Bank πραγματοποίησε μεταφορές άνω των 100.000 δολαρίων σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με μια άλλη αναφορά.

Η Deutsche Bank κανόνισε επίσης την αποστολή άλλων 7.500 δολαρίων σε ευρώ σε μετρητά από την FedEx σε έναν βοηθό του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, καθώς και των 50.000 ευρώ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τα δύο αιτήματα υποβλήθηκαν σε ένα μόνο email στις 9 Απριλίου.

Όταν ένας συνάδελφoς του ζήτησε μια εξήγηση για το μεγάλο ποσό, ο Όλντφιλντ είπε: «Αυτή είναι μια αρκετά συνηθισμένη ανάληψη για αυτούς. Ο Τζέφρι έχει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι και του αρέσει να έχει μετρητά μαζί του όταν ταξιδεύει εκεί».