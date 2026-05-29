Απάτες στο όνομα της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα με την Υπηρεσία να ενημερώνει τους δικαιούχους και παρόχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μετά από καταγγελίες που έχουν γίνει στην Υπηρεσία, σε ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι «η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού».

Όπως αναφέριε, η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Σημειώνεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της.