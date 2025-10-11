Μέσα στο Νοέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους.

Την ίδια στιγμή, σταθερά αναμένεται να παραμείνουν τόσο το ποσό όσο και τα κριτήρια χορήγησής του. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 100 ευρώ (η ελάχιστη) έως και 1.200 ευρώ η μέγιστη (αφορά ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές της χώρας).

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται πριν τις γιορτές.

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

-Τα 16.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

-Τα 24.000€ ευρώ για ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί.

-Τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000€ για άγαμους και τα 300.000€ για έγγαμους.

To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.