Μια ανάσα ανακούφισης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έρχεται με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που διευκρινίζει πως θα επιστραφούν ποσά ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως για τα έτη 2014 έως 2019.

Η ρύθμιση αφορά φορολογούμενους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους, όπως επαγγελματικές στέγες, γραφεία, καταστήματα ή αποθήκες, αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως αυτή την ιδιοχρησιμοποίηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως πλήρωσαν φόρο ακινήτων ενώ θα έπρεπε να απαλλάσσονται.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, υπό κανονικές συνθήκες, μετά την παρέλευση της πενταετούς προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που μειώνει τη φορολογική υποχρέωση. Ωστόσο, ειδική πρόβλεψη του νόμου 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε φέτος, επιτρέπει ρητά αυτή την εξαίρεση για τα έτη 2014-2019.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει πως, παρότι η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής έχει παρέλθει, η νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποβολή αυτών των δηλώσεων. Όσα ποσά ΕΝΦΙΑ είχαν βεβαιωθεί αχρεωστήτως διαγράφονται, ενώ τα ποσά που προκύπτουν προς επιστροφή θα επιστρέφονται κανονικά στους δικαιούχους.

Μετά την υποβολή του διορθωμένου εντύπου Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Η διαδικασία ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες επιστροφής φόρου που προβλέπει η Φορολογική Διοίκηση.

Η επιστροφή αφορά αποκλειστικά τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, δηλαδή όταν μετά την τροποποιητική δήλωση προκύπτει ότι το ακίνητο έπρεπε να είχε απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ λόγω ιδιοχρησιμοποίησης.