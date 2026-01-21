Περισσότεροι από 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι επηρεάζονται σημαντικά από την αύξηση των τιμών, ενώ σχεδόν το 74% αναφέρει ότι η αγοραστική του δύναμη έχει υποχωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Η άνοδος των τιμών εκδηλώνεται όχι πλέον ως αφηρημένη έννοια, αλλά ως καθημερινή δοκιμασία που «σφίγγει» το διαθέσιμο εισόδημα και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών.

Η έρευνα γνώμης καταναλωτών της εταιρείας RASS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε καθολικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Advertisement

Advertisement

Η πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά αντανακλάται σε πρακτικές επιλογές: Περίπου 8 στους 10 έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, ακόμη και σε βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες υγείας — αντικατοπτρίζοντας μια συρρίκνωση της κατανάλωσης που μπορεί να επιβραδύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία των καταναλωτών απέναντι στη λειτουργία της αγοράς. Ένα υψηλό ποσοστό (68%) θεωρεί ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν διαφάνεια και θεμιτό ανταγωνισμό, ειδικά σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα καύσιμα — αγαθά που επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής. Αυτή η αίσθηση στρεβλώσεων και ανεπάρκειας στα ελεγκτικά συστήματα υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην αγορά και επιβαρύνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις υγιείς επιχειρήσεις.

Η δυσπιστία δεν περιορίζεται στα προϊόντα της καθημερινότητας, αλλά αφορά και σημαντικούς τομείς όπως την υγεία, την ασφάλιση και τις τραπεζικές υπηρεσίες, όπου οι πολίτες εκφράζουν μέτρια έως χαμηλή ικανοποίηση και προτιμούν τις ιδιωτικές λύσεις λόγω αντιλήψεων για ποιότητα και πρόσβαση.