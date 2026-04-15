Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους έως και τις 30 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Το ύψος της ενίσχυσης για το Fuel Pass εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

-60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

-40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσικλέτες / μοτοποδήλατα:

-35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

-25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Προσοχή: Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.