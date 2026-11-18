Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέγραψε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του κατά το εννεάμηνο του 2026, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 3,45 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 61,3%.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στη διευρυμένη δραστηριότητα στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας, καθώς και στην αποτελεσματική εκτέλεση του κατασκευαστικού χαρτοφυλακίου.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική του θέση μέσω της επιτυχημένης έκδοσης επταετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο έλαβε επενδυτική βαθμίδα.

Με συνολικά ταμειακά διαθέσιμα που προσεγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ, η εταιρεία διατηρεί την απαιτούμενη ρευστότητα για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο έργων ανέρχεται πλέον στα 8,5 δισ. ευρώ, διασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα μελλοντικών εσόδων.

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Σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το εννεάμηνο του 2026, καθώς το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών και η ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα συνεισφέρουν ολοένα περισσότερο στα οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20,1% στα € 3,45 δισ., ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 23,6% στα € 573,4 εκατ.

Ακόμη υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας για τους μετόχους, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα € 171,9 εκατ., αυξημένα κατά 61,3%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική προσαρμοσμένη κερδοφορία του προηγούμενου έτους (FY 2025: € 147,3 εκατ.).

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Η δυναμική αυτή έγινε ακόμη πιο εμφανής κατά το 3ο τρίμηνο, καθώς η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερη λειτουργική και καθαρή κερδοφορία. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε περίπου €1,35 δισ., το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 48% σε € 217 εκατ., ενώ τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα € 89 εκατ.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων αντανακλά τη συνδυαστική ισχυρή επίδοση των βασικών δραστηριοτήτων και την αυξανόμενη συνεισφορά επενδύσεων που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Ειδικότερα, οι Παραχωρήσεις καταγράφουν σημαντικά αυξημένη συνεισφορά, καθώς διευρύνεται το χαρτοφυλάκιο και η κυκλοφορία διατηρεί θετική δυναμική. Στην Κατασκευή, οι ρυθμοί εκτέλεσης παραμένουν υψηλοί, με την κερδοφορία να αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα, αποτυπώνοντας την ισχυρή εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου έργων. Παράλληλα, ο τομέας της Ενέργειας κατέγραψε βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, αξιοποιώντας την ευελιξία και την ανταγωνιστική του θέση, παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας περιόδου αποτέλεσε και η επιτυχημένη πρώτη έκδοση Ευρωομολόγου στο πλαίσιο του προγράμματος EMTN που θέσπισε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ειδικότερα, με γνώμονα τη συνεχή και ενεργητική διαχείριση της κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής του δομής, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους € 500 εκατ. με κουπόνι 4,75%, το οποίο έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση Investment Grade από τις Moody’s και S&P (Baa3/BBB-). Η έκδοση προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με προσφορές περίπου € 2,3 δισ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 4,6 φορές.

Σε συνδυασμό με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση, τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του Ομίλου. Η ισχυρή αυτή χρηματοοικονομική θέση αποτελεί πλέον ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας στον Όμιλο ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό οικονομικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον και, ταυτόχρονα, την ισχύ και την ευχέρεια να αξιοποιήσει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί η αυξανόμενη ανάγκη συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής, επιταχύνοντας την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Τα Συνολικά Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου στις 30.09.2026 διαμορφώθηκαν σε € 2,2 δισ. περίπου, εκ των οποίων € 1,2 δισ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας. Συμπεριλαμβάνοντας (pro-forma) τα διαθέσιμα από την έκδοση του Ευρωομολόγου (ολοκληρώθηκε στις 26.10.2026), τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου € 2,7 δισ.

Λειτουργική επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας

Τομέας Παραχωρήσεων

Ο τομέας των Παραχωρήσεων συνέχισε να διευρύνει σημαντικά τα μεγέθη του και τη συνεισφορά του στην κερδοφορία του Ομίλου, αντανακλώντας τόσο την αυξανόμενη συμβολή του διευρυμένου χαρτοφυλακίου όσο και τη θετική πορεία της κυκλοφορίας στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους. Τα έσοδα του τομέα κατά το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε € 552,9 εκατ., αυξημένα κατά 37,7%, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 35,3% σε € 361,8 εκατ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 63% του συνολικού adj. EBITDA του Ομίλου.

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Στους αυτοκινητοδρόμους, η κυκλοφορία διατήρησε συνολικά θετική δυναμική κατά το εννεάμηνο. Στην Αττική Οδό, οι διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ στην Εγνατία Οδό ενισχύθηκαν κατά 1,3%. Στην Κεντρική Οδό καταγράφηκε ισχυρότερη αύξηση κατά 5,6%, ενώ στη Νέα Οδό η κίνηση διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα κατά 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η επίδοση της Ολυμπίας Οδού, όπου η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 8,8%. Στο κομμάτι της λειτουργικής κερδοφορίας (adj.EBITDA), η Αττική Οδός παρουσίασε αύξηση κατά 7,5% σε ετήσια βάση (yo-y), ενώ η συνεισφορά της Εγνατίας Οδού αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τα πρώτα τρίμηνα του έτους, δεδομένου του εποχιακά υψηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου.

Τομέας Κατασκευών

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν να υλοποιούνται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων, της εκτελεστικής ικανότητας και της προσήλωσης του Ομίλου, αλλά και της ταχύτητας εκτέλεσης. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2026, ανήλθε σε € 7,1 δισ. (€ 6,6 δισ. στις 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα διαμορφώνονται σε € 1,4 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε € 8,5 δισ. Ποσοστό περίπου 80% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (56%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (23%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και ελεγχόμενου ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με υψηλή ορατότητα εσόδων και κερδοφορίας και περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ανάθεσης και χρηματοδότησης. Τέλος, το 88% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τομέας Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ελληνική αγορά παρουσίασε μείωση της ζήτησης κατά 0,5%, με τη συνολική παραγωγή να αυξάνεται ωστόσο κατά 14,4% (κυρίως ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά), λόγω των αυξημένων εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 6,8 TWh σε καθαρή βάση έναντι 1,7 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η τιμή ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά αυξήθηκε κατά 50% σε συνέχεια των αυξημένων τιμών φυσικού αερίου. Όσον αφορά τον Όμιλο, η παραγωγή από τη μονάδα του Ήρωνα αυξήθηκε κατά 12,6% στις 1,36 TWh, ενώ η μονάδα της Κομοτηνής παρήγαγε 2,39 TWh. Στον τομέα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στο 10%. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 3,56 TWh, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιτίας της υποχώρησης των πωλήσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς πελάτες. Σε επίπεδο κερδοφορίας, υπήρξε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της νέας μονάδας της Κομοτηνής, η υποκείμενη κερδοφορία του τομέα παρουσίασε αύξηση σε ετήσια βάση.

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Επενδύσεις – Δανεισμός

Οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε περίπου € 407 εκατ. και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Εξαιρουμένου του δανεισμού Project Finance, ο οποίος είναι άνευ αναγωγής στη Μητρική Εταιρεία, η προσαρμοσμένη καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €161 εκατ., έναντι καθαρού δανεισμού €211 εκατ. στις 31.12.2025.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, βάσει των σχετικών απαιτήσεων των IFRS, περιλαμβάνεται και ο δανεισμός των εταιρειών που ελέγχονται από τον Όμιλο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χρηματοδοτήσεις Project Finance χωρίς αναγωγή στη Μητρική Εταιρεία, οι οποίες εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις ταμειακές ροές των αντίστοιχων έργων. Σε αυτή τη βάση, το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος διαμορφώθηκε σε € 3,98 δισ., έναντι € 4,30 δισ. την 31.12.2025. Σχεδόν το σύνολο του ποσού αυτού σχετίζεται με μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις Project Finance, με μέση διάρκεια περίπου 20 έτη, ενώ άνω του 85% του σχετικού δανεισμού αφορά τις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Αττικής Οδού και της Νέας Εγνατίας Οδού, δύο μακροχρόνιων και στρατηγικής σημασίας έργων υποδομών για τη χώρα και την ελληνική οικονομία, με σημαντική προστιθέμενη αξία και ισχυρή δυνατότητα παραγωγής ταμειακών ροών.

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Παράλληλα, το 91% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου φέρει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο έναντι του επιτοκιακού κινδύνου, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε σε περίπου 3,8%.