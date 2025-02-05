Αυστηρούς τελωνειακούς ελέγχους ώστε να προστατέψει τους Eυρωπαίους καταναλωτές και εταιρείες από τα «επικίνδυνα κινεζικά προϊόντα» και τον αθέμιτο ανταγωνισμό των διαδικτυακών κολοσσών Shein και Temu, πρόκειται να λάβει η Κομισιόν.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι μελετούν την λήψη μέτρων για την καταστολή «επικίνδυνων προϊόντων» που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ, ενώ στόχος τους είναι η σταδιακή κατάργηση της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για δέματα κάτω των 150 ευρώ, που επιτρέπει στους ξένους προμηθευτές να πουλούν φθηνά αγαθά μέσα στην ΕΕ χωρίς να πληρώσουν φόρο.

Η Κομισιόν εκτιμά, ότι δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας που εισέρχονται κάθε χρόνο στην ΕΕ, δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς με αποτέλεσμα να αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα απέναντι στις ευρωπαϊκές εταιρείες που τηρούν τους κανόνες.

«Έχουμε δει μια έκρηξη σε προϊόντα χαμηλής αξίας που πωλούνται από εμπόρους εκτός ΕΕ μέσω διαδικτύου», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Henna Virkkunen. «Πολλά από αυτά τα προϊόντα, έχει διαπιστωθεί οτι δεν είναι ασφαλή, ότι είναι παραποιημένα ή ακόμη και επικίνδυνα και δεν κατασκευάζονται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Δισεκατομμύρια κινεζικά δέματα

Πέρυσι, 4,6 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ, που αντιστοιχούν σε 12 εκατομμύρια δέματα την ημέρα, τρεις φορές περισσότερα από το 2022.

Πάνω από το 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ προέρχονταν από την Κίνα, με τις Temu και Shein να κυριαρχούν στην αγορά.

Σε έγγραφο της που δημοσιεύθηκε μέσα στην εβδομάδα, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα συνεργαστεί με τις εθνικές τελωνειακές αρχές στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να εντοπίζονται τα μη ασφαλή προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο.

«Η αύξηση των φθηνών προϊόντων που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου αυξάνει την πίεση στις τελωνειακές αρχές», ανέφερε η Επιτροπή και κάλεσε τις κυβερνήσεις να καταργήσουν τη δασμολογική απαλλαγή στις εισαγωγές με τιμές κάτω των 150 ευρώ.

«Ως απάντηση στην αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας, είναι κρίσιμο να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος για το εμπόριο, Maroš Šefčovič. Πρότεινε επίσης οι ευρωπαίοι νομοθέτες να επιβάλουν τέλος διεκπεραίωσης στους λιανοπωλητές για να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος της εποπτείας της ΕΕ..

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπογράμμισε ακόμη την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από την «πλημμύρα» φθηνών εισαγωγών και τη ρύπανση που συνεπάγεται η παραγωγή και η μεταφορά τους έως τις «σοβαρές προκλήσεις» που αφορούν την ανακύκλωση προϊόντων χαμηλής ποιότητας, που είναι τοξικά ή δύσκολα να ανακυκλωθούν.

Προέτρεψε δεν τις ευρωπαικές κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις εργασίες για την ψήφιση νομοσχεδίου που θα επιβάλλει τέλη συλλογής και επεξεργασίας σκουπιδιών στις κλωστοϋφαντουργίες και τους κατασκευαστές υποδημάτων.

Στα χνάρια του Τραμπ

Τα μέτρα έρχονται λίγες ημέρες μετά την επιβολή δασμών 10% του Ντόναλντ Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα, κάτι που κάλυψε το νομικό κενό που επέτρεπε στις κινεζικές εταιρείες να αποστέλλουν αγαθά χωρίς δασμούς στις ΗΠΑ εάν η αξία τους είναι κάτω των 800 δολαρίων.

Πριν από λίγες ημέρες, τα αμερικανικά ταχυδρομεία ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν την εισαγωγή δεμάτων από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, αφήνοντας μετέωρους τις Temu και Shein. Η απόφαση, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πεκίνου που περιέγραψε την κίνηση ως «παράλογη καταστολή».

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νομικές ενέργειες κατά της κινεζικής Temu, που έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη από το 2023, οπότε εισήλθε στην eυρωπαϊκή αγορά, κατηγορώντας την ότι δεν έχει ελέγξει την πώληση παράνομων προϊόντων.

Η πανευρωπαϊκή ομάδα καταναλωτών BEUC έχει σημάνει συναγερμό για επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται από την Temu: τα μέλη της βρήκαν παιδικά παιχνίδια που αποτελούσαν κίνδυνο πνιγμού, ηλεκτρικές θερμάστρες που κινδύνευαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία, αντηλιακά και καλλυντικά με λάθος σήμανση που προσέφεραν ανεπαρκή προστασία.

Ο Agustín Reyna, γενικός διευθυντής της BEUC, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να προστατεύσει τους καταναλωτές και το περιβάλλον και να βεβαιωθεί ότι όλοι παίζουν με τους ίδιους κανόνες.

(με πληροφορίες από Guardian)

