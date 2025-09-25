Σταθερά παράπονα έχει τα τελευταία χρόνια η ελληνική βιομηχανία για τις υψηλότερες τιμές ενέργειας έναντι των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και έχει ζητήσει από την κυβέρνηση, επανειλημμένα μία προβλεψιμότητα στο κόστος ενέργειας. Τρεις μέρες πριν, στο Μέγαρο Μαξίμου, πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη και των υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου.

Χθες, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, προχώρησε σε μία δήλωση-βόμβα για την ελληνική βιομηχανία:

Advertisement

Advertisement

«Δεν σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνομαι από το τρόπο με τον οποίο θέτουν τα θέματα, ότι μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα αν δεν δοθεί σύντομα κάποια λύση».

Μάλιστα, ερωτηθείς αναφορικά με το ποιες επιχειρήσεις εννοεί, ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε πως πρόκειται για εταιρείες «της βαριάς βιομηχανίας», τονίζοντας ότι «θα πονέσει η οικονομία μας αν τις χάσουμε».

Έτσι, η κυβέρνηση καλείται να επισπεύσει τις αποφάσεις της για τα μέτρα στήριξης στη βιομηχανία, καθώς ο χρόνος τελειώνει.

Πάντως, μετά τη διυπουργική που έγινε την περασμένη Δευτέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο μηχανισμός που εξετάζεται για τη βιομηχανία βασίζεται στο ιταλικό σχήμα Energy Release 2.0. Προβλέπει ότι οι μεγάλες βιομηχανίες θα εξασφαλίζουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε σταθερή τιμή για μια τριετία, μέσω του Διαχειριστή στήριξης των ΑΠΕ (ΔΑΠΕΕΠ). Σε αντάλλαγμα, οι επιχειρήσεις θα δεσμευτούν να υλοποιήσουν ή να χρηματοδοτήσουν νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ θα επιστρέψουν ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας σε βάθος 20 ετών με την ίδια τιμολόγηση.