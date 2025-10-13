Αποστάσεις από τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου λαμβάνει ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι κατέχει μελέτες βιωσιμότητας του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας και δεν τις έχει παραδώσει στον κ. Παπασταύρου.

Μιλώντας από το βήμα της Κυπριακής Βουλής ο Μάκης Κεραυνός, δήλωσε ότι «διαδόθηκαν ψευδείς δηλώσεις από υπουργό άλλης κυβέρνησης πως ο ίδιος κατέχει μελέτες βιωσιμότητας του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και δεν τις έχει παραδώσει ούτε στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου».

«Δεν είμαι ενάντια σε κανένα έργο που θα φέρει ωφελήματα στην κυπριακή οικονομία. Δεν μπορεί ένα άτομο να προκαλεί πρόβλημα στην Κυβέρνηση και είμαι έτοιμος να διευκολύνω την Κυβέρνηση. Ως υπουργός Οικονομικών πρέπει να κοιτάζω τα οικονομικά και να λέω τη γνώμη μου» τόνισε.

Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο της Κύπρου, ο κ. Μάκης Κεραυνός υποστήριξε, πως με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έγιναν οι μελέτες από ξένους εμπειρογνώμονες, τις οποίες παρέδωσε στον κ. Παπαναστασίου τον Νοέμβριο του 2024. Είπε,, επίσης, πως ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου έστειλε (από τότε) τις σχετικές μελέτες στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών να ξεκαθαρίσει ότι ήταν λανθασμένη η θέση του για ψευδή δήλωση υπουργού άλλης κυβέρνησης.

«Ειμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα επιδιώξει να υπάρξει ρήξη μεταξύ κυπριακής και ελληνικής κυβέρνησης. Ο σημερινός Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας είπε πως κρατώ μελέτες και δεν τις δίνω. Δεν είπα πως ήταν εσκεμμένη δήλωση, αλλά έγινε ανακοίνωση για το θέμα» τόνισε.

Και επανέλαβε πως το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε την εξουσιοδότηση στον υπουργό Ενέργειας να αναθέσει μελέτη βιωσιμότητας και ανάλυση του κόστους του έργου για ηλεκτρική διασύνδεση. «Έγινε ανάλυση και τις μελέτες τις πήραμε τον Νοέμβριο 2024. Πώς μπορεί, διερωτήθηκε, η ΕΕ να λέει ότι έδωσε €658 εκατ. για το έργο επειδή είναι βιώσιμο, την στιγμή που η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) λέει πως δεν είναι βιώσιμο και για αυτό δεν το χρηματοδότησε και «μας έστειλε» (αντιπρότεινε) στις μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας;».

Επίσης, διαφώνησε με τη θέση του προέδρου του ΔΗΚΟ, την οποία διατύπωσε χθες στην Καθημερινή, ότι «είναι περίεργο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί ένα έργο κι εμείς να αμφισβητούμε τη βιωσιμότητά του. Αν συνεχίσουμε έτσι, είπε, τα κατεχόμενα θα διασυνδεθούν με το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας πριν από εμάς και τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας».

Όπως είπε ο υπουργός, εάν θέλει να το πράξει η Τουρκία, κανένας δεν μπορεί να το αποτρέψει και τόνισε πως τόσο για τον τερματικό Βασιλικού όσο και για το GSI, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Ευρωπαικής Εισαγγελίας.