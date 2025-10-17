Σε τροχιά νέων διαπραγματεύσεων παραμένει το φιλόδοξο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς οι δύο πλευρές αναζητούν κοινό βηματισμό για να ξεπεραστούν οι σοβαρές εκκρεμότητες που το κρατούν «παγωμένο». Σήμερα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου και του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε θετικό κλίμα, με τα επιτελεία να βάζουν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά ρυθμιστικά ζητήματα του έργου Great Sea Interconnector (GSI) — της μεγάλης υποβρύχιας ηλεκτρικής «γέφυρας» που θα ενώσει τα δίκτυα Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Καταγράφηκαν σημεία σύγκλισης και συμφωνήθηκαν επόμενα βήματα, ωστόσο οι διαφορές που παραμένουν δεν είναι αμελητέες.

Advertisement

Advertisement

Κομβικό «αγκάθι» αποτελεί η καθυστέρηση της κυπριακής πλευράς στην καταβολή της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ, αλλά και οι γραπτές διαβεβαιώσεις για το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Παρά τις δυσκολίες, η Αθήνα επανέλαβε τη στρατηγική σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την ευρωπαϊκή αγορά. Από την κυπριακή πλευρά τονίστηκε η πρόθεση να συνεχιστεί ο διάλογος.

Η σημερινή σύσκεψη, σύμφωνα με πηγές από την Αθήνα, δείχνει ότι υπάρχει πολιτική βούληση να βρεθεί λύση, μένει να φανεί αν αυτή θα μεταφραστεί και σε πράξεις.