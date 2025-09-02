Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε ότι υπέγραψε νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου αγωγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2 προς την Κίνα μέσω Μογγολίας, καθώς και για την επέκταση των παραδόσεων μέσω άλλων διαδρομών – κάτι που το Κρεμλίνο θα θεωρήσει ως μια μεγάλη πολιτική νίκη.

Σε δηλώσεις του από το Πεκίνο προς ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλεξέι Μίλερ ανέφερε ότι η εταιρεία φυσικού αερίου θα μπορούσε να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω του αγωγού Power of Siberia 2 για χρονικό διάστημα 30 ετών. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Μίλερ δήλωσε ότι η τιμή του φυσικού αερίου θα είναι χαμηλότερη από αυτή που η Gazprom χρεώνει σήμερα στους Ευρωπαίους πελάτες της.

Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες των δηλώσεων του Μίλερ. Το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σε ρεπορτάζ για τις διμερείς συναντήσεις, δεν ανέφερε συγκεκριμένα τον αγωγό, αν και σημείωσε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν πάνω από 20 συμφωνίες συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το τεράστιο έργο είχαν καθυστερήσει για χρόνια. Ενώ η Ρωσία επιθυμούσε έντονα να το προωθήσει ως αντιστάθμισμα στη μείωση των εξαγωγών προς την Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία — με την Ε.Ε. να εξετάζει πλέον πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου έως το 2027 — η Κίνα ήταν πολύ πιο επιφυλακτική. Η αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου έχει επιβραδυνθεί, ενώ το Πεκίνο ανησυχεί για υπερβολική εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή.

Η εξασφάλιση οποιασδήποτε προόδου στο έργο αυτό θα αποτελούσε διπλωματικό θρίαμβο για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ισχυρό μήνυμα των στενών δεσμών Ρωσίας–Κίνας από το 2022, την ώρα που η Μόσχα αντιμετωπίζει τις συνέπειες των δυτικών κυρώσεων. Οι συναντήσεις των τελευταίων ημερών στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης πραγματοποιούνται σε μια στιγμή όπου η κυβέρνηση Τραμπ (ΗΠΑ) κλιμακώνει τη ρητορική της και επιβάλλει τιμωρητικούς δασμούς σε διάφορες χώρες.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Μίλερ αφήνουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Εκτός από τις ανεπίλυτες διαπραγματεύσεις για τις τιμές, δεν είναι σαφές αν η Κίνα θα μπορεί να αγοράζει ευέλικτες ποσότητες από τον αγωγό ή αν θα δεσμεύεται να αγοράζει όλη την προβλεπόμενη ποσότητα. Επίσης, δεν ανακοινώθηκε χρονοδιάγραμμα για την έναρξη κατασκευής ή παράδοσης, ενώ οικονομικές λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν.

«Το έργο κατασκευής του Power of Siberia 2 και του αγωγού Soyuz-Vostok, της διαδρομής μέσω Μογγολίας, μαζί με τις δυνατότητες μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κίνα, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο, το πιο εκτεταμένο και κεφαλαιουχικά απαιτητικό έργο φυσικού αερίου στον κόσμο», φέρεται να δήλωσε ο Μίλερ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Η Gazprom συμφώνησε επίσης να αυξήσει τις ροές προς την Κίνα μέσω του υπάρχοντος αγωγού Power of Siberia κατά άλλα 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, σύμφωνα με τις αναφορές. Η τρέχουσα ετήσια δυναμικότητα του αγωγού είναι 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Επιπλέον, οι ροές μέσω του μελλοντικού αγωγού της Άπω Ανατολής προς την Κίνα, ο οποίος προορίζεται να ξεκινήσει το 2027, θα υπερβούν το αρχικά προβλεπόμενο όριο των 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με πληροφορίες από Bloomberg