«Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία» δήλωσε η πρόεδρος τη Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρότεινε προς τις ΗΠΑ μια συμφωνία για μηδενικούς δασμούς και από τα δύο μέρη (μηδέν προς μηδέν), σε όλα τα βιομηχανικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των αυτοκινήτων και των φαρμακευτικών προϊόντων. Ωστόσο τόνισε πως η Ένωση είναι έτοιμη για αντίμετρα εάν η στάση του Τραμπ αποδειχθεί άκαμπτη.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion.