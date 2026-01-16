Σε καταβολές ύψους άνω των 85,6 εκατ. ευρώ προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) την ερχόμενη εβδομάδα. Τα ποσά θα πιστωθούν σε περισσότερους από 104.700 δικαιούχους, στο διάστημα από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές, επιδόματα, εφάπαξ βοηθήματα, καθώς και ενισχύσεις προς ανέργους, εργαζόμενους και ωφελούμενους προγραμμάτων απασχόλησης. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων κατευθύνεται σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στήριξης της απασχόλησης.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

– από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».