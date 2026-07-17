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Για μία ακόμη χρονιά, ο όμιλος ΔΕΗ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Extel, με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα, ο όμιλος ΔΕΗ αναδείχθηκε ως μία από τις «Most Honored Companies» του κλάδου, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Large-Cap ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική) και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Overall) των εταιρειών Utilities, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην ευρύτερη περιοχή.



Οι διακρίσεις αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης, καταδεικνύοντας τον επιτυχημένο μετασχηματισμό που συντελείται στη ΔΕΗ, με όραμα να αποτελεί έναν σύγχρονο, Powertech Όμιλο με ισχυρό αποτύπωμα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι το αποτέλεσμα της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση και της προσήλωσης στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, την οικονομική στρατηγική και την επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

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Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες (Combined & Sell-Side / Overall & Large-Cap), ο Ομιλικός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap και Sell-Side/Large-Cap, καθώς και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Combined/Overall). Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, Ιωάννης Στέφος, κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε τρεις κατηγορίες (Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall, Sell-Side/Large-Cap), ενώ η ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου απέσπασε τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall και Sell-Side/Large-Cap, και την τρίτη θέση στην κατηγορία Combined/Overall.

Στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του οργανισμού Extel συμμετείχαν φέτος πάνω από 450 επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου από 247 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πάνω από 600 στελέχη και 400 εταιρείες προτάθηκαν για διάκριση, με βάση κριτήρια όπως η αξιοπιστία, η επικοινωνία, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η κατανομή κεφαλαίων, καθώς και η ποιότητα των σχέσεών τους με το επενδυτικό κοινό.