Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Naval Group Hellas, η ελληνική θυγατρική της γαλλικής Naval Group, υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με την PPC Inspectra, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, η οποία είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης. Η στρατηγική αυτή συμφωνία αποσκοπεί στην υποστήριξη της συντήρησης των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού, συμβάλλοντας παράλληλα στην υποστήριξη συμμαχικών ναυτικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της Naval Group με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την PPC Inspectra σε στρατηγικό συνεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP).

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η PPC Inspectra θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων για την υποστήριξη της συντήρησης των φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Μη καταστροφικούς ελέγχους (Non-Destructive Testing – NDT)

Επιθεωρήσεις καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων οπτικών ινών

Επιθεωρήσεις εξοπλισμού με χρήση mini drones

Επιθεωρήσεις ιστών με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs)

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP). Η Naval Group συνάπτει συστηματικά συνεργασίες με νέους Έλληνες εταίρους, ενισχύοντας την εφοδιαστική της αλυσίδα και δημιουργώντας σημαντικά και διαρκή οφέλη για την ελληνική βιομηχανία. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες, στον τομέα των πλοίων επιφανείας και των υποβρυχίων, με προοπτική αξιοποίησης στις διεθνείς αγορές.

Για την PPC Inspectra, μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Αντανακλά την εμπιστοσύνη και την τεχνική εξειδίκευση της εταιρείας και συμβάλλει στη συνολική δέσμευση του Ομίλου για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο την υποστήριξη απαιτητικών έργων κρίσιμων υποδομών, της βιομηχανικής καινοτομίας, της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Σχετικά με τη Naval Group

Η Naval Group αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διεθνείς ομίλους στον τομέα της ναυτικής άμυνας, υποστηρίζοντας χώρες που επιδιώκουν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στη θάλασσα. Αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ναυτικών πλατφορμών.

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει, εξοπλίζει, ενσωματώνει, υποστηρίζει και αναβαθμίζει υποβρύχια και πολεμικά πλοία επιφανείας, καθώς και τα συστήματα και τον εξοπλισμό τους, έως και το τελικό στάδιο της απόσυρσης και αποξήλωσής τους. Η μοναδική τεχνογνωσία της σε αυτόνομα συστήματα, υποβρύχια οπλικά συστήματα και μη επανδρωμένα οχήματα (drones) την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου.

Advertisement

Ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, τις μοναδικές δυνατότητες σχεδιασμού και παραγωγής και την ικανότητά της να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες, ιδίως μέσω προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες ναυπηγείων και ναυτικών βάσεων.

Η Naval Group ενσωματώνει τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητές της και είναι μέλος του United Nations Global Compact. Με παρουσία σε πέντε ηπείρους, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 4,679 δισ. ευρώ και απασχολεί 17.170 εργαζομένους (μέσος ετήσιος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2025).

Σχετικά με την PPC Inspectra

Advertisement

Η PPC Inspectra, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, είναι διαπιστευμένη εταιρεία από το ΕΣΥΔ για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στις δοκιμές υλικών και εξοπλισμού, υποστηρίζει επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με έμφαση στην αξιοπιστία, την τεχνική αρτιότητα και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος PowerTech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρωτοστατώντας στο νέο κύμα εξηλεκτρισμού, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Advertisement