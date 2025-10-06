Η απόφαση του Opec+ να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο, οδήγησε σήμερα σε άλμα σχεδόν 2% στις τιμές του Brent με το βαρέλι να φτάνει τα 62,02 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχύεται κατά 1,8% στα 65,69 δολάρια το βαρέλι.

Αυτό σημαίνει, ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες αποφάσισαν να αποτρέψουν τις σημαντικές μειώσεις των τιμών του πετρελαίου, που αναμένονταν στο β’ εξάμηνο του 2025.

«Η αγορά ανέμενε μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+. Ωστόσο, τα μέτρια 137.000 βαρέλια ημερησίως διογκώνουν το ήδη υπερπροσφερόμενο ισοζύγιο για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και του 2026» δήλωσε ο Janiv Shah, αναλυτής στην Rystad.

Χθες Κυριακή, ο OPEC+ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως τον Νοέμβριο, τα οποία είναι στα ίδια επίπεδα με του Οκτωβρίου.

Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει σταθερά την παραγωγή το 2025, μετά την ανακοίνωση περικοπών το 2023 και το 2024, οι οποίες αρχικά επρόκειτο να καταργηθούν σταδιακά έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η απόφαση για την αύξηση της παραγωγής ελήφθη «ενόψει των σταθερών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών και των τρεχόντων υγιών βασικών μεγεθών της αγοράς, όπως αντικατοπτρίζονται στα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου» αναφέρει η ανακοίνωση του.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές – συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας – εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι προμήθειες πρόκειται να ξεπεράσουν τη ζήτηση, εν μέρει λόγω της ισχυρής παραγωγής από την Αμερική.