Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα την Πέμπτη 9 Απριλίου, καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη, οι επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίζονται και η ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται. Το αποτέλεσμα είναι η αγορά να ξανατιμολογεί το ρίσκο, με το Brent να κινείται πάνω από τα 96 δολάρια και το WTI κοντά στα 97, επαναφέροντας στο τραπέζι το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η νέα άνοδος έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη βίαιη διόρθωση που ακολούθησε το πρώτο «σήμα» εκεχειρίας. Όμως η ανακούφιση αποδείχθηκε βραχύβια. Οι επενδυτές βλέπουν ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε σταθερή αποκλιμάκωση, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, με αυξημένο κόστος ασφάλισης και σοβαρά λειτουργικά εμπόδια.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές δεν είναι μόνο αν θα κρατήσει η εκεχειρία, αλλά και πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι ενεργειακές ροές. Το Ορμούζ είναι κομβικό πέρασμα για περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, γι’ αυτό και κάθε ένδειξη εμπλοκής αρκεί για να τροφοδοτήσει νέο ράλι τιμών. Η Goldman Sachs, παρότι μείωσε τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, προειδοποιεί ότι σε δυσμενές σενάριο το Brent μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 115 δολάρια.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημά για το «πού ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», η πιο ασφαλής αποτύπωση από τις διεθνείς πηγές είναι ότι το Brent βρισκόταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι πριν από την έκρηξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Reuters, το οποίο σημειώνει ότι το σοκ του πολέμου έσπρωξε το πετρέλαιο από τα 70 στα 100 δολάρια, ενώ άλλες αγορές και αναλύσεις τοποθετούν τα «προπολεμικά» επίπεδα λίγο υψηλότερα, στην περιοχή των χαμηλών 70s.

Από εκεί και πέρα, το μέγιστο ύψος εξαρτάται από το ποιο σημείο αναφοράς κοιτάμε. Αν μιλάμε για τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το Reuters κατέγραψε ότι τα futures του Brent έφτασαν έως τα 119,50 δολάρια. Αν όμως κοιτάμε τη φυσική αγορά, εκεί η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία: φυσικά φορτία και δείκτες spot κινήθηκαν κοντά ή και πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι, με το Dated Brent να φτάνει τα 144,42 δολάρια και το North Sea Forties τα 146,09 δολάρια, σε επίπεδα-ρεκόρ.

Με απλά λόγια, η αγορά έχει περάσει σε μια φάση όπου η αποκλιμάκωση δεν αρκεί να ανακοινωθεί, πρέπει και να αποδειχθεί στην πράξη. Μέχρι να φανεί ότι οι ροές από τον Περσικό Κόλπο ομαλοποιούνται πραγματικά, το premium του γεωπολιτικού κινδύνου θα παραμένει ενσωματωμένο στις τιμές. Και αυτό σημαίνει ότι το σενάριο για επιστροφή στα 100 δολάρια δεν είναι πια μια μακρινή υπόθεση, αλλά ένας άμεσος φόβος της αγοράς.

Άρα, πολύ συνοπτικά:

Πριν από τον πόλεμο το Brent ήταν περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι, ενώ στο αποκορύφωμα της κρίσης τα futures έφτασαν έως τα 119,50 δολάρια και η φυσική αγορά κινήθηκε κοντά στα 150 δολάρια.