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Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε την Παρασκευή υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα «μπουν σε ένα σκοτεινό τούνελ» αν ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες.



«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο (Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ πρέπει να σπάσει αυτό το αδιέξοδο», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN από την Τεχεράνη. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει ζητήσει την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια αμέσως μόλις υπογραφεί μια προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ, και άλλα 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση κεφαλαίων σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα βασικό μέσο πίεσης έναντι του καθεστώτος. Ο Τραμπ έχει απαιτήσει οποιαδήποτε συμφωνία να εμφανίζεται πολύ ισχυρότερη από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που συνήφθη το 2015, και να αποφεύγεται οτιδήποτε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παράδοση «παλετών μετρητών», μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει για να επικρίνει την απόφαση του τότε Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να δώσει οικονομική αποζημίωση στην Τεχεράνη.

Σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση, ο Ρεζαΐ αποκάλυψε πτυχές των σκέψεων που επικρατούν στην Τεχεράνη σχετικά με το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας, τον ρόλο των Στενών του Ορμούζ και την αντίδραση που θα μπορούσε να έχει το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης.

«Τεστ εμπιστοσύνης» τα 24 δισ. δολάρια

Ο Ρεζαΐ χαρακτήρισε την αποδέσμευση των «παγωμένων» κεφαλαίων ως μία κίνηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. «Αν ο Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισ. δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης που το Ιράν θέλει να έχει με τον Τραμπ. Είναι ένα τεστ που πρέπει να περάσει η Αμερική και τότε θα ανοίξει ο δρόμος» δήλωσε, «πετώντας το μπαλάκι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στο Ιράν. «Πρόκειται για τα δικά μας χρήματα, όχι για αμερικανικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος απηύθυνε επίσης σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, σε περίπτωση που αποφασίσει να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, η Τεχεράνη είναι έτοιμη να μεταφέρει τη σύγκρουση πέρα από τον Περσικό Κόλπο, επεκτείνοντας πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τα Στενά του Ορμούζ έως τον Ινδικό Ωκεανό, το Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

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«Θα δώσουμε μια νέα διάσταση στον πόλεμο, επιτιθέμενοι και σε άλλες αμερικανικές βάσεις πέρα από εκείνες που έχουμε στοχοποιήσει μέχρι σήμερα» δήλωσε, αν και εκτίμησε ότι «η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή».

Ερωτηθείς, δε, για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον ρόλο του στη λήψη αποφάσεων, ο Ρεζαΐ απέφυγε να απαντήσει. Απέρριψε, ωστόσο, κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και του Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο. Δεν θα συμβεί» ξεκαθάρισε.

Ο Ρεζαΐ επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι το Ιράν και το Ομάν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ και υποστήριξε ότι οι δύο χώρες θα διαχειρίζονται από κοινού τη θαλάσσια οδό. Παράλληλα, απέφυγε να χαρακτηρίσει ως «διόδια» την πιθανή επιβολή χρεώσεων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, λέγοντας ότι θα πρόκειται για «τέλη συντήρησης», καθώς το Ιράν δεν μπορεί να επωμίζεται μόνο του το κόστος διαχείρισης της περιοχής.

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Εξέφρασε, δε, αμφιβολίες για τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης πυρηνικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015, αλλά και την στρατηγική «ασάφειας» που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, υποστήριξε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο ακόμη και για μια ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή. «Τότε ο κόσμος θα καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες του Ιράν, γιατί η χερσαία ισχύς μας είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την ισχύ των πυραύλων μας» υποστήριξε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον πρόσφατο πόλεμο ως την πρώτη πραγματική νίκη του Ιράν απέναντι στους αντιπάλους του, στα 47 χρόνια ιστορίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν βγαίνει νικητής από πολέμους, ενώ στους προηγούμενους πολέμους είχε πάντοτε ηττηθεί» υποστήριξε.

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