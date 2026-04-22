Η επιβεβαίωση ενός ισχυρού πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025 δίνει το «σήμα εκκίνησης» για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πλεόνασμα έφτασε τα 12,1 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4,9% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας αισθητά τους αρχικούς στόχους και επιβεβαιώνοντας τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας .

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι απλώς ένας «καλός αριθμός». Είναι το βασικό επιχείρημα που επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης, καθώς δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα της οικονομίας. Το γεγονός ότι το πλεόνασμα κινήθηκε πολύ πάνω από τον στόχο (περίπου στο 3,7% του ΑΕΠ) αποτυπώνει τόσο την αύξηση των εσόδων όσο και τον έλεγχο των δαπανών .

Advertisement

Advertisement

Από αυτό το «υπερπλεόνασμα», ένα σημαντικό μέρος –περίπου 300 εκατ. ευρώ– έχει ήδη κατευθυνθεί σε μέτρα που εφαρμόζονται, ενώ ένα επιπλέον «πακέτο» περίπου 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθεί τώρα, με στόχευση κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από τη συνολική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια: από οριακό έλλειμμα το 2022, η Ελλάδα πέρασε σε πλεονάσματα το 2023 και τα ενίσχυσε περαιτέρω το 2024 και το 2025, δημιουργώντας μια σταθερή δημοσιονομική βάση . Την ίδια στιγμή, η υπεραπόδοση αυτή συνδέεται και με τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς αύξηση συντελεστών .

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα που ανακοινώνονται κινούνται σε μια ξεκάθαρη γραμμή: όχι γενικευμένες παροχές, αλλά στοχευμένες ενισχύσεις εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Το πλεόνασμα λειτουργεί ως «καύσιμο» για τις παρεμβάσεις, αλλά η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπία, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα –ιδίως στην ενέργεια και το εμπόριο– παραμένει υψηλή.

Με απλά λόγια, το ισχυρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ανεξέλεγκτο μοίρασμα χρημάτων. Σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο για κινήσεις στήριξης – και αυτό ακριβώς επιχειρείται τώρα, με ένα πακέτο που «πατάει» πάνω στο πλεόνασμα, αλλά κοιτάζει και τις προκλήσεις που έρχονται.