Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το διαθέσιμο εισόδημα, η κυβέρνηση προχωρά στην εξειδίκευση ενός ολοκληρωμένου πακέτου παρεμβάσεων. Οι νέες εξαγγελίες στοχεύουν στην ανακούφιση των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής και την παροχή διεξόδου σε χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οικονομικές Ενισχύσεις και Επιδοτήσεις

Το νέο πακέτο επικεντρώνεται στην άμεση στήριξη της καθημερινότητας και της παραγωγής:

Κίνηση και Παραγωγή: Η επιδότηση στο Diesel επεκτείνεται και για τον μήνα Μάιο (0,20€ ανά λίτρο), ενώ οι αγρότες λαμβάνουν σημαντική στήριξη με την επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα (15% επί της αξίας των τιμολογίων) έως τον Αύγουστο. Το μέτρο αφορά περίπου 250.000 παραγωγούς.

Συνταξιούχοι και Ευάλωτοι: Η ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά . Με τη διεύρυνση των κριτηρίων, στους δικαιούχους προστίθενται ανασφάλιστοι υπερήλικες και ΑΜΕΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 1,9 εκατ. πολίτες (το 85% των οποίων είναι άνω των 65 ετών).

Στήριξη της Οικογένειας: Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί , καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα.

Στέγαση: Με την αύξηση των εισοδηματικών ορίων, το 86% των ενοικιαστών καθίσταται πλέον δικαιούχο επιστροφής ποσού ίσου με ένα ενοίκιο.

«Ανάσα» για τους Υπερχρεωμένους

Παράλληλα, θεσπίζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους:

Άρση Κατασχέσεων: Ο τραπεζικός λογαριασμός «ξεμπλοκάρει» άμεσα για όσους οφειλέτες προχωρήσουν στην εξόφληση του 25% της συνολικής τους οφειλής. Μικροοφειλές στον Εξωδικαστικό: Για πρώτη φορά, χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, διευκολύνοντας χιλιάδες μικροοφειλέτες. Νέα Ρύθμιση 72 Δόσεων: Μια νέα ευκαιρία παρουσιάζεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι καλύπτει το 90% των υφιστάμενων αρρύθμιστων χρεών, δίνοντας τη δυνατότητα για μια νέα αρχή.

Το νέο αυτό πλέγμα μέτρων επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική ανάγκη, προσφέροντας λύσεις τόσο για τις τρέχουσες δαπάνες όσο και για τα βάρη του παρελθόντος.