Ένα από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά ιδρύματα παγκοσμίως, ο NASDAQ, αναγνώρισε για ακόμη μία φορά τη διεθνή εμβέλεια και τη σημασία των Ποσειδωνίων και της ελληνικής ναυτιλίας, προβάλλοντας στην Times Square της Νέας Υόρκης το μήνυμα: «Ο NASDAQ Χαιρετίζει τα Ποσειδώνια 2026 & Εύχεται σε Όλους τους Συμμετέχοντες Καλή Επιτυχία!».

Η προβολή πραγματοποιήθηκε στο NASDAQ Tower, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ψηφιακές επιφάνειες στον κόσμο και σημείο αναφοράς της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία στις αγορές του NASDAQ μέσω εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.

Εκθεση – «μαγνήτης» για την παγκόσμια Ναυτιλία

Από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ολόκληρος ο κλάδοςτης Ναυτιλίας συγκεντρώνεται στο Athens Metropolitan Expo για τα Ποσειδώνια 2026.

2.227 εκθέτες από 83 χώρες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, μία έκταση που ισοδυναμεί με έξι γήπεδα ποδοσφαίρου δίπλα-δίπλα. Η αύξηση σε εκθέτες σε σχέση με το 2024 αγγίζει το 9%, ενώ φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν 24 εθνικά περίπτερα.

Είναι ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Γερμανία και Ιταλία επιστρέφουν με επίσημες εθνικές αντιπροσωπείες.

Το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, από μια έκθεση που διαρκεί πέντε μέρες.