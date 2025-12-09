Η πρώτη κατηγορία αφορά νοικοκυριά που φέρουν εισοδήματα ετήσια μέχρι 22.000 ευρώ αντίστοιχες καταθέσεις και περιουσία ακίνητη κάτω από 200.000 ευρώ, στη δεύτερη εισόδημα κάτω από 24.000 ευρώ και αντίστοιχες καταθέσεις και περιουσία ελαφρώς υψηλότερη των 200.000 ευρώ, στην τρίτη εισόδημα υψηλότερο κατά τι των 25.000 ευρώ αντίστοιχες καταθέσεις και ακίνητη περιουσία κοντά στις 250.000 ευρώ. Η τέταρτη κατηγορία αφορά τους δανειολήπτες χωρίς περιουσιακά κριτήρια. Η μετατροπή της ισοτιμίας κινείται από 50% στην πρώτη κατηγορία, 30% στη δεύτερη, 20% στην τρίτη και 15% στην τελευταία κατηγορία χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ενώ το επιτόκιο της ρύθμισης για όλες τις κατηγορίες είναι κάτω από 3% με την πρώτη να ξεκινάει στο 2,30%. Για τους δανειολήπτες με εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση θα γίνεται μέσα από πλατφόρμα αφού ασφαλώς ελεγχθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και για τον σκοπό αυτόν πάντα απαιτείται συναίνεση. Έτσι αρκετοί είναι αυτοί που εκτιμούν πως για το συγκεκριμένο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με μια διαφορετική ρουτίνα αφού δεν χρειάζεται η συναίνεση και των υπολοίπων πιστωτών του δανειολήπτη για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Για τους υπόλοιπους δανειολήπτες, χωρίς περιουσιακά κριτήρια, αυτοί θα απευθύνονται στην τράπεζά τους και θα ρυθμίζουν. Αυστηροί όροι διέπουν τη ρύθμιση σε περίπτωση παραβίασής της όπου η ισοτιμία επανέρχεται αυτόματα σε ελβετικό φράγκο ως σαν να μην είχε ενταχθεί ο δανειολήπτης στη ρύθμιση.

Κατατίθεται εντός των προσεχών ημερών και με σημαντικές αλλαγές το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ με το νέο έτος. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου είναι το κούρεμα στην οφειλή που αποτελεί και την ευνοϊκή ρύθμιση του θεσμικού πλασίου εφαρμόζεται με «έκπτωση» στην ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου. Το κούρεμα της οφειλής θα γίνεται μέσα από ευνοϊκή ισοτιμία μετατροπής των ελβετικών φράγκων σε ευρώ και αφορά όλους ανεξαιρέτως τους δανειολήπτες δημιουργώντας ωστόσο κατηγορίες αντίστοιχες του εισοδήματος και της περιουσίας τους. Οι κατηγορίες αυτές ανέρχονται σε τέσσερις με ένα πλήθος υποκατηγοριών που σχετίζονται με το αριθμό μελών του νοικοκυριού από μονοπρόσωπο έως πολύτεκνο νοικοκυριό.

Προς κατάθεση και με σημαντικές αλλαγές το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο

