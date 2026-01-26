Από αυτή την εβδομάδα ο μισθός των ιδιωτικών υπαλλήλων στην Ελλάδα θα εμφανίσει ουσιαστική «αύξηση» στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, όχι λόγω άμεσης αύξησης των βασικών αποδοχών από τις επιχειρήσεις, αλλά εξαιτίας των αλλαγών στην άμεση φορολογία που μειώνουν την παρακράτηση φόρου και αυξάνουν καθαρά εισοδήματα. Περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν την αλλαγή αυτή να αποτυπώνεται στον πρώτο μισθό του 2026.

Οι φορολογικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από την αρχή του έτους και τίθενται πλήρως σε ισχύ με την πληρωμή των αποδοχών του Ιανουαρίου οδηγούν σε μείωση της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερο καθαρό μισθό για τους εργαζόμενους.

Μισθός: Τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου

Με τις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος:

Οι φορολογικοί συντελεστές στα βασικά εισοδηματικά κλιμάκια έχουν μειωθεί κατά περίπου 2 έως 8 μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των μισθωτών, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για παράδειγμα, ο φορολογικός συντελεστής από 22 % σε 20 % για εισόδημα έως €20.000· από 28 % σε 26 % για €20.001 – €30.000· και από 36 % σε 34 % για €30.001 – €40.000.

για εισόδημα έως €20.000· από για €20.001 – €30.000· και από για €30.001 – €40.000. Υπάρχουν ειδικές μειώσεις για οικογένειες (οι μονάδες μειώνονται ακόμη περισσότερο με τον αριθμό των παιδιών) και ειδικές διατάξεις για νέους έως 30 ετών με χαμηλότερους συντελεστές ή μηδενική φορολογία έως ένα όριο εισοδήματος.

Παραδείγματα

Η μείωση της παρακράτησης έχει άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα στα καθαρά ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι — και αυτό είναι εμφανές ήδη από τις πληρωμές του Ιανουαρίου:

Εργαζόμενος με ένα παιδί και καθαρό μισθό €1.510 θα λάβει επιπλέον περίπου €43 τον μήνα (€600 ετησίως). Αν και ο/η σύντροφος εργάζεται με αντίστοιχες αποδοχές, το οικογενειακό όφελος διπλασιάζεται.

θα λάβει επιπλέον περίπου τον μήνα (€600 ετησίως). Αν και ο/η σύντροφος εργάζεται με αντίστοιχες αποδοχές, το οικογενειακό όφελος διπλασιάζεται. Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό €1.526 θα έχει αύξηση περίπου €64 μηνιαίως (€900 ετησίως).

θα έχει αύξηση περίπου μηνιαίως (€900 ετησίως). Εργαζόμενος χωρίς παιδιά και καθαρό μισθό €1.251 μπορεί να δει περίπου €200 ετησίως επιπλέον.

Τα οφέλη είναι μεγαλύτερα για νέους ή οικογένειες με παιδιά και για εισοδήματα σε συγκεκριμένα κλιμάκια, ενώ για εργαζόμενους με χαμηλότερες αποδοχές και χωρίς παιδιά το όφελος είναι μικρότερο.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών αφορά το σύνολο των μισθωτών, δεν οδηγεί όμως σε αύξηση καθαρού μισθού για όλους. Ο λόγος είναι ότι το όφελος προκύπτει μόνο για όσους είχαν ήδη παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ένας εργαζόμενος κοντά στον κατώτατο μισθό ή ένας γονέας με παιδιά, που καλύπτεται από το αφορολόγητο και δεν πλήρωνε φόρο (ή πλήρωνε ελάχιστο), δεν μπορεί να δει διαφορά, αφού δεν υπήρχε φόρος να μειωθεί. Αντίθετα, μισθωτός χωρίς παιδιά με καθαρές αποδοχές περίπου 1.250 ευρώ τον μήνα βλέπει μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση, ενώ εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.500–1.700 ευρώ, που είχε σταθερή μηνιαία παρακράτηση, κερδίζει αισθητά περισσότερα κάθε μήνα. Για οικογένειες με δύο εργαζόμενους και παιδιά, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η μείωση της παρακράτησης εφαρμόζεται ξεχωριστά στον μισθό κάθε συζύγου.

