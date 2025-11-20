Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να τον χαρακτηρίζει «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο συνοδεύεται από σημαντικές τεχνικές καινοτομίες, όπως η πρώτη πλήρως άυλη έκδοσή του μέσω QR code, και έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας αλλά θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΘΟΟ, η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει για έκτο συνεχόμενο έτος να υπεραποδίδει σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, την ώρα που η Ευρωζώνη υπολογίζεται να κινηθεί στο 1,3% και 1,2% αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 260 δισ. ευρώ το 2026, από 248,7 δισ. ευρώ το 2025.

Στόχευση στη μεσαία τάξη

Κεντρικό ρόλο στον νέο προϋπολογισμό έχει η φορολογική μεταρρύθμιση, με μέτρα που στοχεύουν σε νέους, οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη. Μεταξύ των παρεμβάσεων που περιγράφονται στην επιστολή του Υπουργείου προς τους βουλευτές περιλαμβάνονται:

μείωση φορολογικών συντελεστών,

ενίσχυση εισοδημάτων με κάθε μελλοντική αύξηση αποδοχών,

σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους,

επιπλέον ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία κάθε Νοέμβριο,

ειδικά μέτρα για τη στεγαστική πίεση: μείωση φορολογίας ενοικίων, επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, μείωση τεκμηρίων διαβίωσης,

δημογραφικά και τοπικά κίνητρα όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και η μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά.

Στόχος των μέτρων αυτών, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της περιφέρειας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει άλμα των επενδύσεων: από 4,5% το 2024, σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026 – ποσοστά πολλαπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Για το 2026 προγραμματίζεται δημόσιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Η άνοδος αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει περαιτέρω το παραγωγικό κενό της χώρας και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα.

Η ανεργία, που αναμένεται να πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό από το 2025, προβλέπεται να βελτιωθεί περαιτέρω στο 8,6% το 2026 – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται σε 3,7% του ΑΕΠ για το 2025 και 2,8% το 2026, ενώ το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 138,2% του ΑΕΠ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.