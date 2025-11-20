Με το γνωστό στικάκι ανά χείρας – για τελευταία φορά όπως προανήγγειλε – ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Στην σύντομη τοποθέτηση του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό, δίνοντας τον τόνο για το πως θα πορευθεί η κυβέρνηση στην πορεία της συζήτησης τις επόμενες ημέρες και μέχρι την ψήφιση του, ως «ρεαλιστικό», «κοινωνικό», «εφαρμόσιμο» και «αναπτυξιακό».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε μάλιστα πως ο προϋπολογισμός είναι πλέον διαθέσιμος και σε άυλη μορφή, δηλαδή σε QR Code το οποίο ανεβαίνει και στο cloud, λέγοντας πως από του χρόνου έρχεται το τέλος για το κλασικό στικάκι καθώς θα καταργηθεί.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παραλαμβάνοντας το στικάκι από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, θα εκκινήσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με την καθιερωμένη ονομαστική ψηφοφορία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Θα έχει προηγηθεί η συζήτηση του προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στα τέλη Νοεμβρίου.