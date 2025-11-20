Μέσα σε περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και κακών οικονομικών συνθηκών οικογενειών και επιχειρήσεων, κυρίως μεσαίων και μικρών και μιας ακρίβειας που τραβάει συνέχεια την ανηφόρα. η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή τον προϋπολογισμό του 2026. Φέρνει πακέτο μόνιμων παρεμβάσεων 1,76 δισ. ευρώ για ενίσχυση του εισοδήματος και μείωση φόρων, αισιοδοξώντας ότι θα επιτύχει στόχο ανάπτυξης 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ, αποκλιμάκωση του χρέους και πτώση της ανεργίας στο 8,6%.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 11:00 το οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Αθανάσιου Πετραλιά.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά θα παρουσιαστούν τα βασικά μεγέθη και οι παρεμβάσεις του σχεδίου.

Κεντρικός άξονας, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και η ελάφρυνση φορολογικών βαρών για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες με παιδιά, μέσα από μια εκτεταμένη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και αυξήσεις σε μισθούς και

Με βάση το προσχέδιο, τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό 2026 είναι:

• Ρυθμός ανάπτυξης 2,4% σε πραγματικούς όρους, υψηλότερος από την πρόσφατη πρόβλεψη 2,1% της Κομισιόν.

• Πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 2,8% του ΑΕΠ, που θεωρείται κρίσιμο για την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές.

• Συνέχιση της αποκλιμάκωσης του χρέους, το οποίο προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Advertisement

• Περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 8,6%, στο χαμηλότερο σημείο από το 2008.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων προβλέπεται να φτάσει το 10,2% το 2026, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ, ενώ το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «φουσκώνει» στα 16,7 δισ. ευρώ.

Στον προϋπολογισμό ενσωματώνεται δέσμη μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026, που στοχεύει κυρίως στα νοικοκυριά.

Advertisement

Κεντρικό εργαλείο είναι η φορολογική μεταρρύθμιση στην κλίμακα του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, με δημοσιονομικό κόστος 1,2 δισ. ευρώ για το 2026. Οι βασικές παρεμβάσεις:

• Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

• Ειδικό καθεστώς για οικογένειες με παιδιά, με τον φόρο να μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ σε οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα.

Advertisement

• Μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών, ως κίνητρο παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Αυξήσεις σε μισθούς Δημοσίου και συντάξεις

Στο σκέλος των αποδοχών, ο προϋπολογισμός προβλέπει:

Advertisement

• Οριζόντια αύξηση μισθών στο Δημόσιο από τον Απρίλιο 2026, συνδεδεμένη με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Advertisement

• Στοχευμένες παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

• Νέο γύρο αυξήσεων στις συντάξεις με βάση τον συνδυασμό πληθωρισμού και ΑΕΠ.

• Περιορισμό του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς στο 50% της αύξησης, ώστε να φτάσει μεγαλύτερο μέρος των αναπροσαρμογών στους δικαιούχους.

Advertisement

Ακίνητα, στεγαστικό και τεκμήρια: τι αλλάζει

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη φορολογία ακινήτων και στο στεγαστικό κόστος, με μέτρα που αγγίζουν ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τα βασικά σημεία:

• ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 50% για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) από το 2026. Πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις συγκεκριμένες περιοχές από το 2027.

• Φορολογία ενοικίων: Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% (αντί 35%) στον φόρο για εισόδημα από μισθώματα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.

• Τεκμήρια διαβίωσης: Προβλέπεται μέση μείωση 30%, απαντώντας σε μια πάγια κριτική των φορολογουμένων για την «ψαλίδα» μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος.

• Στήριξη ενοικιαστών: Συνεχίζεται η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως (τον Νοέμβριο) για δικαιούχους ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, μέτρο με ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις και άμυνα: διψήφιοι ρυθμοί και αυξημένες παραλαβές

Στο επενδυτικό μέτωπο, ο προϋπολογισμός προβλέπει:

• Άνοδο επενδύσεων κατά 10,2% το 2026, από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

• Δημόσιες επενδύσεις 16,7 δισ. ευρώ, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων.Παράλληλα, αυξάνονται οι δαπάνες για την Εθνική Άμυνα, με τις φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων να ανεβαίνουν στα 2,3 δισ. ευρώ το 2026, από 1,7 δισ. το 2025, αποτυπώνοντας τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος.

Ο προϋπολογισμός 2026 λειτουργεί ως κρίσιμο τεστ για την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την κοινωνική πίεση για ανακούφιση από την ακρίβεια. Η κυβέρνηση επενδύει σε ένα αφήγημα «σταθερής ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο», ποντάροντας σε φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων, την ώρα που η αντιπολίτευση αναμένεται να ανοίξει μέτωπο για την επάρκεια των μέτρων σε σχέση με το πραγματικό κόστος ζωής. Οι επόμενες εβδομάδες, με τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή, θα δείξουν αν οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου θα πείσουν όχι μόνο τους θεσμούς και τις αγορές, αλλά – το σημαντικότερο – τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται στην καθημερινότητά τους.