Σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης για την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ μπαίνουν χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται σε «πυρετώδεις εργασίες». Στόχος είναι οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν σε περίπου 30 ημέρες από σήμερα, δηλαδή στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, με την ημερομηνία της 15ης Νοεμβρίου να αποτελεί τον πρώτο χρονικό «ορόσημο».

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον κατάλογο εκείνων των συνταξιούχων που θα… εξαιρεθούν από την καταβολή του μόνιμου βοηθήματος! Έτσι, δεν θα το λάβουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών(εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις αναπηρίας), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει πρόωρα ή εργάζονται παράλληλα με τη σύνταξή τους. Επίσης, σημαντικός αριθμός συνταξιούχων αναμένεται να «μείνει» εκτώς του επιδόματος λόγω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς», η οποία προσμετράται στο εισόδημα και ανεβάζει το συνολικό ποσό πάνω από τα όρια που έχουν τεθεί. Παράλληλα, πολλοί από αυτούς που εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 ενδέχεται να αποκλειστούν, καθώς τα ποσά αυτά μπορεί να μετρήσουν ως πρόσθετο εισόδημα.

Ποιοι «ξεφεύγουν» από τα εισοδηματικά όρια

Επιπλέον, δεν θα λάβουν το βοήθημα όσοι έχουν εισοδήματα — πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως για άγαμους ή χήρους και 26.000 ευρώ για ζευγάρια — καθώς και όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία, άνω των 200.000 ευρώ για τον άγαμο ή 300.000 ευρώ για τον έγγαμο. Στον κύκλο των εξαιρέσεων εντάσσονται επίσης άτομα που λαμβάνουν άλλα επιδόματα, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή επίδομα τέκνων, εφόσον αυτά προσμετρώνται στα συνολικά εισοδήματα.

Αντίθετα, το επίδομα των 250 ευρώ θα πιστωθεί σε λογαριασμούς χαμηλοσυνταξιούχων άνω των 65 ετών που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και σε συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας. Δικαιούχοι είναι επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΠΕΚΑ, άτομα με αναπηρία 100 % και δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, καθώς και ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε σχετικά προγράμματα. Για τα ζευγάρια, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ, εφόσον και οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αφορολόγητο και ακατάσχετο

Το βοήθημα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό για όσους το λάβουν. Είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπόκειται σε κανενός είδους τέλος ή εισφορά. Καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο και η δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, με ειδική πρόβλεψη για το 2025 ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και ταμειακά διαθέσιμα εάν χρειαστεί.

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει τις πληρωμές το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου, αν και παράγοντες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ αφήνουν να εννοηθεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να πιστωθεί εγκαίρως στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων -ακόμα και πριν τις 15 Νοεμβρίου- ώστε να αποτελέσει μια έμπρακτη ενίσχυση στο τέλος του φθινοπώρου.