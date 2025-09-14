Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια, η οποία ωστόσο παραμένει μετέωρη λόγω των μεγάλου επενδυτικού κόστους της σ΄ ένα αβέβαιο πολιτικό και κανονιστικό κλίμα που δεν δίνει εγγυήσεις.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες ωστόσο έχουν στρέψει τις επενδύσεις τους στην πυρηνική ενέργεια, επιδιώκοντας να τροφοδοτήσουν ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων (data centers) που θα μπορέσουν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων είναι το «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», δήλωσε στο CNBC η Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Πυρηνικής Ένωσης, Sama Bilbao y León, υπογραμμίζοντας ότι «η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας γενικότερα θα αυξηθεί καθώς όλοι οι τομείς της οικονομίας θα χρειαστούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια».

Το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια είναι 24ωρη πηγή ενέργειας, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες μπορεί να είναι πιο διαλείπουσες, την κάνει πιο αξιόπιστη.

Το ζήτημα του πώς να καλυφθούν οι αυξανόμενες αυτές ανάγκες ενέργειας στον κόσμο συζητήθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Πυρηνικής Ένωσης (WNA) στο Λονδίνο, από διευθύνοντες σύμβουλους των μεγαλύτερων εταιρειών ουρανίου και πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, ειδικούς, τράπεζες και επενδυτές.

Το γεγονός ότι οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, από 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια που ήταν η αρχική πρόβλεψη το 2024, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των τραπεζών που εμφανίζονται θετικές για το δανεισμό τους.

Ωστόσο, το επίπεδο των επενδύσεων θέτει στο επίκεντρο τις πολιτικές αποφάσεις και τον ρόλο των κυβερνήσεων.

Επενδυτικές προκλήσεις

Η Ασία φαίνεται ότι έχει στραφεί σε μεγαλύτερη κλίμακα στην πυρηνική ενέργεια σε σχέση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν υπάρξει νέα μεγάλης κλίμακας πυρηνικά έργα με τα περισσότερα να είναι προγραμματισμένα να τεθούν σε λειτουργία λίγο πριν από το 2030.

Σχεδόν όλη η πυρηνική παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ προέρχεται από αντιδραστήρες που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1967 και 1990, χωρίς νέες κατασκευές μέχρι το 2013, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες στις μονάδες Vogtle στη Τζόρτζια

Από την πλευρά της η Ευρώπη, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, η οποία είχε τις τελευταίες δεκαετίες παροπλιστεί υπό το φόβο πυρηνικών ατυχημάτων.

Στη Βρετανία για παράδειγμα ο τελευταίος σταθμός ήταν ο Sizewell B, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί το 1995.

Οι πυρηνικές επενδύσεις είναι «εγγενώς πολιτικά έργα», δήλωσε ο Mark Muldowney, διευθύνων σύμβουλος ενέργειας, πόρων και υποδομών στην BNP Paribas. Σημείωσε ότι, ενώ οι πελάτες είναι πολύ πιο δεκτικοί στις επενδύσεις, η αβεβαιότητα σχετικά με το κόστος και τον χρόνο κατασκευής παραμένει.

Αντίθετα, στην Κίνα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν ήδη πυρηνικά έργα κατασκευάζοντας πυρηνικούς αντιδραστήρες και σημεία αποθήκευσης ενέργειας .

Kυβερνητικές αποφάσεις

Η εικόνα αλλάζει σταδιακά με το Ηνωμένο Βασίλειο, να έχει δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή ενός τεράστιου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με δύο αντιδραστήρες στην ακτή του Σάφολκ, ο οποίος θα παράγει 3,2 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας – αρκετή, λέει η κυβέρνηση, για να παρέχει ενέργεια για το ισοδύναμο 6 εκατομμυρίων κατοικιών. Ωστόσο, το κόστος του έργου, το οποίο ανήκει στην πλειοψηφία του στην κυβέρνηση, έχει εκτοξευθεί στα 38 δισεκατομμύρια λίρες, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 20 δισεκατομμυρίων λιρών.

Άλλα μεγάλα έργα έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Το εργοστάσιο Vogtle στο Γουέινσμπορο της Τζόρτζια, λειτούργησε αρκετά χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα και είχε έναν προϋπολογισμό που υπερδιπλασιάστηκε κατά την ανάπτυξη. Το πυρηνικό εργοστάσιο Hinkley Point του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετώπισε πολλές ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας κατά τα αρχικά του στάδια, καθώς και έναν προϋπολογισμό που εκτοξεύτηκε σε περίπου 40 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο Trevor Myburgh, ανώτερο στέλεχος στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης στην Eskom, τόνισε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να είναι «ασημένια σφαίρα» και να λύσει το πρόβλημα της χρηματοδότησης της πυρηνικής ενέργειας.

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι «κρίσιμες» για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε κάθε αναδυόμενη οικονομία, δήλωσε ο Myburgh κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ την Τετάρτη.

Ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία — η οποία επί του παρόντος απαγορεύει την κατασκευή οποιωνδήποτε νέων πυρηνικών σταθμών, αλλά έχει συντάξει νομοθεσία για την άρση αυτής της πρότασης — και η Γερμανία παραμένουν αντίθετες προς την πυρηνική ενέργεια, άλλες κυβερνήσεις όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και των ΗΠΑ έχουν στραφεί στην πηγή ενέργειας.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που αποσκοπούσαν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων και στον τετραπλασιασμό της πυρηνικής παραγωγικής ικανότητας έως το 2025.

Τέτοιες ενέργειες από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν θέσει τις θετικές πολιτικές για την πυρηνική ενέργεια «σε στεροειδή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uranium Royalty Corp, Σκοτ ​​Μέλμπι.

«Αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από αυτήν την κυβέρνηση για να ωθήσουν όχι μόνο την κατασκευή μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, προηγμένων αντιδραστήρων και μεγάλων αντιδραστήρων, αλλά [και] στον κύκλο καυσίμου», δήλωσε ο Μέλμπι στους συμμετέχοντες στο WNA.

Ο επενδυτής Άρφα Καράνι σημείωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινότητας των επενδυτών για την εύρεση ευκαιριών με νεοσύστατες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που παρέχουν τεχνολογία γειτονική με την πυρηνική ενέργεια.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικότερα, έχει υιοθετήσει μια πιο «πρακτική» προσέγγιση για να βοηθήσει τους ιδρυτές να κατανοήσουν πώς να επενδύσουν σε καθαρή τεχνολογία, είπε.

«Ο κανονισμός πρέπει να βρεθεί από μόνος του. Δεν είναι πλέον θέμα από πού θα αντλήσουμε το κεφάλαιο; …γιατί τώρα ξαφνικά έχει γίνει θέμα εθνικής ασφάλειας και παγκόσμιας ισχύος και παγκόσμιας κυριαρχίας», δήλωσε στο CNBC, προσθέτοντας ότι η δέσμευση των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πυρηνικής ενέργειας σημαίνει ότι «όλα τα άλυτα προβλήματα γίνονται ξαφνικά επιλύσιμα, κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό για την πυρηνική ενέργεια».