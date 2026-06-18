Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η υπογραφή ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Η συμφωνία παρατείνει την εκεχειρία και προβλέπει την επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ για εξήντα ημέρες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών λόγω της προοπτικής εξομάλυνσης της προσφοράς.

Παρά την άνοδο των ασιατικών αγορών, οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν πτωτικές τάσεις κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Ορισμένοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που περιβάλλει το μελλοντικό πλαίσιο της συμφωνίας και τις απειλές για επανάληψη των συγκρούσεων.

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Σημαντικοί ασιατικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περαιτέρω σήμερα αφού οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα υπογράφοντας μια ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία.

Ο μέσος όρος των μετοχών Nikkei της Ιαπωνίας, αυξήθηκε σε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ξεπερνώντας τις 71.000 μονάδες, ενώ ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 9.000,68 μονάδων. Και οι δύο βρήκαν στήριξη από τα σταθερά κέρδη των μετοχών ημιαγωγών και των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

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Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας άνοιξε με άνοδο 0,2%.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,7% στα 74,70 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχώρησε κατά 2,3% στα 77,70 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερο επίπεδο τριών μηνών.

Η κίνηση της αγοράς ήρθε μετά την ανακοίνωση του κειμένου της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία παρατείνει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο κατά 60 ημέρες ακόμη, ώστε να επιτρέψει στις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία οριστική.

Περιλαμβάνει επίσης την πλήρη επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας «χωρίς χρέωση» -τουλάχιστον για 60 ημέρες- στα Στενά του Ορμούζ.

Η ενδιάμεση συμφωνία θα σηματοδοτούσε ένα σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση της προσφοράς και των τιμών αργού, αλλά ο Yoshimasa Maruyama, επικεφαλής οικονομολόγος αγοράς στην SMBC Nikko Securities, προειδοποίησε ότι οι αβεβαιότητες παραμένουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επαναλάβει τις επιθέσεις και να σκοτώσει Ιρανούς αξιωματούχους εάν δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

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«Η τρέχουσα περίοδος χωρίς χρέωση διαμετακόμισης περιορίζεται σε 60 ημέρες και το μελλοντικό πλαίσιο παραμένει αβέβαιο, αφήνοντας επίμονες ανησυχίες», δήλωσε ο Maruyama σε σημείωμα για την αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο κατά το άνοιγμα τβων ασιατικών χρηματιστηρίων με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 E-minis να σημειώνουν άνοδο 0,7%, του Nasdaq 100 E-minis να σημειώνουν άνοδο 1% και του Dow E-minis να σημειώνουν άνοδο 0,5%.

Αντίθετα, οι πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές ήταν ως επί το πλείστον πτωτικές.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Euro Stoxx 50 σε όλη την περιοχή έχασαν 0,7%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του γερμανικού DAX μειώθηκαν κατά 0,4% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του FTSE μειώθηκαν κατά 0,6%.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,76 μονάδες βάσης (bps) στο 4,445% από τα επίπεδα αργά την Τετάρτη. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, η οποία συνήθως συμβαδίζει με τις προσδοκίες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια, μειώθηκε κατά 0,12 μονάδες βάσης στο 4,162%. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες βάσης στο 2,605%. Η Τράπεζα της Αγγλίας συνεδριάζει αργότερα την Πέμπτη και αναμένεται να μιμηθεί την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια, εστιάζοντας στον τόνο των σχολίων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,02% έναντι του γεν στα 160,59, αφού άγγιξε τα 160,79 κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2024.

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Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι ενός συνόλου νομισμάτων που περιλαμβάνει το γεν και το ευρώ, σημείωσε μικρή μεταβολή στα 100,23, παραμένοντας σε υψηλό άνω των δύο μηνών. Το ευρώ αυξήθηκε κατά 0,2% στα 1,1524 δολάρια.

Οι πρόσφατες μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου έχουν αρχίσει να μετριάζουν τις ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση, ειδικά στην Ευρώπη που εισάγει ενέργεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε την Τετάρτη ότι η αγορά πετρελαίου θα εισέλθει σε σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς το 2027, μετά την ανάκαμψη από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

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Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,32% στα 4.314,09 δολάρια ανά ουγγιά.

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Στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin υποχώρησε κατά 0,93% στα 63.776,04 δολάρια. Το Ethereum υποχώρησε κατά 1% στα 1.728,00 δολάρια.