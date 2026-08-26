Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Σεπτέμβριος του 2026 αποτελεί μήνα με πλήθος καταληκτικών προθεσμιών για φορολογικές υποχρεώσεις, αιτήσεις παροχών και διοικητικές διαδικασίες.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να ολοκληρώσουν πληρωμές φόρων, όπως ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήματος, καθώς και να υποβάλουν απαραίτητα δικαιολογητικά για το Κτηματολόγιο, τις μισθώσεις και τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ο εξωδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας και διαδικασίες για αγροτικές ενισχύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν τακτικά τις ψηφιακές πλατφόρμες myAADE και e-ΕΦΚΑ, καθώς οι προθεσμίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την ατομική περίπτωση και τον φορέα.

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Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο μήνας πληρωμών προς την Εφορία. Είναι ταυτόχρονα μήνας αιτήσεων, δηλώσεων και ενεργοποίησης δικαιωμάτων: άλλοι πρέπει να πληρώσουν φόρους ή εισφορές, άλλοι να κλείσουν εκκρεμότητες για ακίνητα και μισθώσεις και άλλοι να μπουν εγκαίρως σε πλατφόρμες για να μη χάσουν ενίσχυση, ρύθμιση, κατάρτιση ή κοινωνική παροχή.

Η παρακάτω καταγραφή περιλαμβάνει τις επίσημα επιβεβαιωμένες, πανελλαδικές ή ειδικές προθεσμίες που ήταν γνωστές έως τις 26 Αυγούστου 2026. Δεν εντάσσονται ημερομηνίες που απλώς αναμένονται αλλά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

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Ποιές είναι όλες οι φορολογικές εκκρεμότητες

Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχουν μόνο τέσσερις ειδικές φορολογικές υποθέσεις: αναδρομικά, χρηματικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και μεταφορά φορολογικής κατοικίας, αρκετές από τις οποίες φθάνουν έως το τέλος του 2026. Το ημερολόγιο του Σεπτεμβρίου, όμως, είναι πολύ ευρύτερο και δεν αφορά μόνο ποσά που πρέπει να καταβληθούν.

Πολίτες και νοικοκυριά: τι πληρώνουμε έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Η μεγάλη κοινή ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Έως τότε καταβάλλονται:

● η τρίτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για όσους δεν εξόφλησαν εφάπαξ,

● η έβδομη δόση του ΕΝΦΙΑ 2026,

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● καθώς και η μηνιαία δόση οποιασδήποτε ενεργής φορολογικής ρύθμισης, εφόσον αυτή εμφανίζεται με λήξη στις 30 Σεπτεμβρίου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Το οκταδόσιο σχήμα του φόρου εισοδήματος προβλέπεται στις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις του 2026, ενώ οι τρέχουσες φορολογικές προθεσμίες αναρτώνται στην ΑΑΔΕ. Οι οφειλές και οι ταυτότητες πληρωμής πρέπει να ελέγχονται στο myAADE. Δεν πληρώνουν όλοι το ίδιο ποσό και δεν έχουν όλοι όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις· το εκκαθαριστικό κάθε φορολογουμένου είναι αυτό που υπερισχύει.

Όσοι έχουν θέσει όχημα σε ψηφιακή ακινησία και θέλουν να το κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο μπορούν να αξιοποιήσουν την άρση ακινησίας με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας μέσω myCAR. Η άρση πρέπει να γίνει πριν από την κυκλοφορία του οχήματος, τμήμα μήνα υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας και, όταν λήξει το διάστημα που έχει πληρωθεί, απαιτείται έγκαιρη επαναφορά σε ακινησία.

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Κάτοικοι εξωτερικού: κρίσιμα δικαιολογητικά στις 10 Σεπτεμβρίου

Όσοι έφυγαν από την Ελλάδα το 2025, υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και οφείλουν να συμπληρώσουν τον φάκελό τους, πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου. Η ΑΑΔΕ δέχεται τα έγγραφα μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, ταχυδρομικά, με courier ή στο πρωτόκολλο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας.

Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών έως το τέλος του έτους, όμως η ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου είναι η κανονική προθεσμία της διαδικασίας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προαιρετική.

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Δανειολήπτες και οφειλέτες: δύο ημερομηνίες που μπορούν να φέρουν όφελος

Για δανειολήπτες με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο, η προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση και τη βεβαίωση κατάταξης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η διαδικασία μπορεί, για όσους πληρούν τα κριτήρια, να ανοίξει τον δρόμο για μετατροπή του δανείου σε ευρώ με τους προβλεπόμενους ευνοϊκότερους όρους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν πρώτα τη διαδικασία στην ειδική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτεί ο πιστωτής τους.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 ενεργοποιείται επίσης το πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Δεν πρόκειται για αυτόματη προστασία όλων των οφειλετών: απαιτείται έλεγχος επιλεξιμότητας και υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εντάξει την ημερομηνία αυτή στο χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων ρύθμισης οφειλών.

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Παράλληλα, μέσα στον Σεπτέμβριο παραμένει διαθέσιμη, χωρίς να λήγει τότε, η ειδική ρύθμιση έως 72 δόσεων για συγκεκριμένες οφειλές προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2026, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ. Άρα, δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κάποιος τον Δεκέμβριο για να ελέγξει αν δικαιούται να ενταχθεί.

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Ιδιοκτήτες ακινήτων: Κτηματολόγιο, μισθώσεις και δημόσια κτήματα

Οι ιδιοκτήτες έχουν διαφορετικές προθεσμίες ανάλογα με την περιοχή και το είδος της υπόθεσης:

● Έως 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 23:59: στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Βορείου Ηρακλείου, Λέσβου και Λήμνου μπορούν να οριστικοποιηθούν αιτήσεις διόρθωσης του Κτηματολογίου που είχαν ήδη αποθηκευτεί προσωρινά έως τη λήξη της Ανάρτησης στις 3 Αυγούστου. Μόνο αυτές οι ήδη αποθηκευμένες αιτήσεις καλύπτονται και θεωρούνται εμπρόθεσμες, σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

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● Έως 11 Σεπτεμβρίου: λήγει πανελλαδικά η ηλεκτρονική προθεσμία αιτήσεων για εξαγορά διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων. Η δυνατότητα αφορά μόνο περιπτώσεις που πληρούν τους αυστηρούς όρους του νόμου και, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, η ημερομηνία είναι καταληκτική χωρίς νομοθετικά προβλεπόμενη νέα παράταση.

● Έως 15 Σεπτεμβρίου: σε περιοχές των Π.Ε. Σάμου, Ικαρίας και Χίου, όσοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης που εκτοπίζει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας ή μεταβάλλει γεωμετρικά στοιχεία πρέπει να ενημερώσουν τους θιγόμενους ιδιοκτήτες και να ανεβάσουν το αποδεικτικό γνωστοποίησης. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Οι θιγόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν ή να αντιταχθούν από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κτηματολογίου.

● Έως 20 Σεπτεμβρίου: οι διαχειριστές βραχυχρόνιων μισθώσεων δηλώνουν τις αναχωρήσεις του Αυγούστου και τις ακυρώσεις για τις οποίες εισπράχθηκε ποσό, καθώς η ΑΑΔΕ ορίζει ως προθεσμία την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα. Επειδή η 20ή Σεπτεμβρίου πέφτει Κυριακή, η ασφαλής πρακτική είναι η ηλεκτρονική υποβολή να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, εκτός αν εκδοθεί ειδική οδηγία της ΑΑΔΕ.

● Έως 30 Σεπτεμβρίου: υποβάλλονται οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων για μακροχρόνιες μισθώσεις που άρχισαν ή τροποποιήθηκαν μέσα στον Αύγουστο, βάσει του κανόνα που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ.

Εργαζόμενοι, άνεργοι και νέοι: οι αιτήσεις που ανοίγουν δρόμο

Μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ώρα 23:59, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, για εισαγωγή στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Η πρόσκληση της ΔΥΠΑ καλύπτει 46 ειδικότητες και επιτρέπει επιλογή έως τριών ειδικοτήτων σε έως δύο σχολές.

Μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 23:59, είναι ανοικτές οι αιτήσεις για τις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών με τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και προσφέρουν αμειβόμενη μαθητεία στις ειδικότητες υποδοχής ξενοδοχείου, μαγειρικής και εστίασης. Οι όροι και η αίτηση περιγράφονται στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Οικογένειες, ενοικιαστές και άτομα με αναπηρία

Στο επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ δεν υπάρχει μία κοινή ημερομηνία για όλους. Η έγκριση ισχύει για έξι μήνες και η αυτόματη ανανέωση έχει καταργηθεί. Επομένως, όποιος βλέπει ότι το εξάμηνό του λήγει τον Σεπτέμβριο πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση, ώστε να μη διακοπεί η παροχή. Οι κανόνες ανανέωσης αναφέρονται στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα στέγασης.

Για τα άτομα με αναπηρία, η πλατφόρμα του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» άνοιξε στις 26 Αυγούστου και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Άρα ο Σεπτέμβριος είναι μήνας αξιοποίησης της πλατφόρμας, όχι μήνας λήξης. Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικό και η παροχή μπορεί, ανάλογα με την αξιολόγηση, να φθάνει έως 1.939 ευρώ τον μήνα. Το αρμόδιο υπουργείο διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα με βάση τον χρόνο κατάθεσης, οπότε χρειάζεται πλήρης και σωστός φάκελος, όχι βιαστική αίτηση. Δείτε τους επίσημους όρους του προγράμματος.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, η 30ή Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει τις περισσότερες επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις. Ανάλογα με το καθεστώς και τη δραστηριότητα, έως τότε λήγουν:

● η τρίτη δόση φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου,

● η δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ Αυγούστου για όσους υποβάλλουν μηνιαία δήλωση, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ,

● οι παρακρατούμενοι φόροι Ιουλίου, βάσει του κανόνα απόδοσης έως το τέλος του δεύτερου μήνα από την πληρωμή, όπως εξηγεί η ΑΑΔΕ,

● το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής Αυγούστου, όπου εφαρμόζεται, μέσω της σχετικής υπηρεσίας,

● το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και, όπου υπάρχει υποχρέωση, το δημοτικό τέλος παρεπιδημούντων για τον Αύγουστο, μέσω των σχετικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Οι εργοδότες έχουν δύο διαφορετικά ραντεβού με τον e-ΕΦΚΑ. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν, μετά την επίσημη παράταση, τις ΑΠΔ ιδιωτικού τομέα Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα Ιουνίου 2026. Η παράταση αφορά μόνο την υποβολή της δήλωσης: οι αντίστοιχες εισφορές έπρεπε να έχουν πληρωθεί έως 31 Αυγούστου, όπως τονίζει ο e-ΕΦΚΑ. Για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου, η κανονική υποβολή ΑΠΔ και η καταβολή των τρεχουσών εργοδοτικών εισφορών ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου, βάσει του ημερολογίου ΑΠΔ.

Οι μη μισθωτοί —ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες— καταβάλλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου τις εισφορές Αυγούστου που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριό τους, καθώς η μηνιαία εισφορά λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Υπάρχουν όμως και προθεσμίες που μπορούν να μειώσουν επιβάρυνση ή να επιστρέψουν χρήματα:

● Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία εκτιμούν ότι το φετινό φορολογητέο εισόδημά τους θα είναι μειωμένο πάνω από 25% έναντι του προηγούμενου φορολογικού έτους, μπορούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου να ζητήσουν μείωση της προκαταβολής φόρου. Η δυνατότητα προβλέπεται στις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη δήλωση εισοδήματος και χρειάζεται τεκμηρίωση και έλεγχο από λογιστή.

● Επιχειρήσεις με επιλέξιμες επαγγελματικές δαπάνες σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αίτημα επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες του 2025 μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του κράτους εγκατάστασής τους. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει αντίστροφα για ενωσιακές επιχειρήσεις που ζητούν επιστροφή ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

● Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων πρέπει έως τις 30 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική απογραφή και εγγραφή των δεξαμενών τους στο σχετικό μητρώο. Η ΑΑΔΕ έχει ορίσει χωριστά την πλήρη συμμόρφωση με το σύστημα εισροών-εκροών έως το τέλος του έτους. Για την αναβάθμιση του εξοπλισμού έχει ανακοινωθεί και ενίσχυση μέσω voucher έως 3.000 ευρώ , χωρίς να αποδίδεται σε αυτήν αυθαίρετη καταληκτική ημερομηνία Σεπτεμβρίου.

Αγρότες: η 15η Σεπτεμβρίου μπορεί να φέρει νωρίτερα την προκαταβολή

Για τους γεωργούς, η πιο καθαρή «προθεσμία οφέλους» είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026. Όσοι οριστικοποιήσουν έως τότε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 στο myAGRO μπορούν να λάβουν προκαταβολή ενισχύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου. Όσοι υποβάλουν από 16 Σεπτεμβρίου έως την τελική προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου μπορούν να πληρωθούν προκαταβολή έως 30 Νοεμβρίου. Μετά τις 16 Οκτωβρίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Οι ημερομηνίες αναγράφονται στην επίσημη εφαρμογή myAGRO της ΑΑΔΕ .

Πέρα από την αίτηση ενίσχυσης, οι αγρότες που ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί έχουν και την εισφορά Αυγούστου του e-ΕΦΚΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Συνταξιούχοι και κληρονόμοι: οι γνωστές εκκρεμότητες δεν λήγουν τον Σεπτέμβριο

Οι συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά προηγούμενων ετών, καθώς και οι κληρονόμοι που πρέπει να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποβιώσαντος για το 2025, έχουν κατά κανόνα προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου 2026 για τις αντίστοιχες δηλώσεις. Δεν πρόκειται, επομένως, για καταληκτικές ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου. Είναι όμως φρόνιμο να αρχίσει η συγκέντρωση βεβαιώσεων και δικαιολογητικών από τώρα, αντί να μεταφερθεί όλη η διαδικασία στο τέλος του έτους. Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο έντυπο οδηγιών της ΑΑΔΕ.

Το ημερολόγιο του Σεπτεμβρίου σε μία ματιά

● 3 Σεπτεμβρίου: οριστικοποίηση ήδη αποθηκευμένων αιτήσεων διόρθωσης Κτηματολογίου σε Χανιά, Βόρειο Ηράκλειο, Λέσβο και Λήμνο.

● 10 Σεπτεμβρίου: δικαιολογητικά μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και παραταθείσα υποβολή συγκεκριμένων ΑΠΔ.

● 11 Σεπτεμβρίου: αιτήσεις για ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ και τελική προθεσμία εξαγοράς διακατεχόμενων δημόσιων κτημάτων.

● 15 Σεπτεμβρίου: ΕΑΕ αγροτών για πιθανή προκαταβολή έως 31 Οκτωβρίου και γνωστοποιήσεις Κτηματολογίου σε Σάμο, Ικαρία και Χίο.

● 20 Σεπτεμβρίου: δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης Αυγούστου και αιτήσεις για τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

● 21 Σεπτεμβρίου: ενεργοποίηση του πρόσθετου εργαλείου προστασίας κύριας κατοικίας μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

● 30 Σεπτεμβρίου: τρίτη δόση φόρου εισοδήματος, έβδομη δόση ΕΝΦΙΑ, εισφορές e-ΕΦΚΑ, ΑΠΔ Αυγούστου, δηλώσεις και πληρωμές επιχειρήσεων, μακροχρόνιες μισθώσεις, δάνεια σε ελβετικό φράγκο, αιτήματα μείωσης προκαταβολής φόρου, επιστροφές ΦΠΑ ΕΕ και απογραφή δεξαμενών ιδιωτικών πρατηρίων.

Τι δεν μπαίνει ακόμη στο ημερολόγιο

Έως τις 26 Αυγούστου 2026 δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημες ημερομηνίες Σεπτεμβρίου για ορισμένες διαδικασίες που συνήθως ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, όπως ενδεχόμενο προσωρινό κλείσιμο ή επανεκκίνηση της πλατφόρμας Α21 και οι εγγραφές ή μετεγγραφές των νέων φοιτητών. Γι’ αυτό δεν αποδίδεται αυθαίρετη ημερομηνία σε αυτές τις πλατφόρμες.

Τέλος, το παραπάνω ημερολόγιο καλύπτει τις βασικές επιβεβαιωμένες προθεσμίες κεντρικών φορέων. Ατομικές ειδοποιήσεις, προθεσμίες δήμων, δικαστικές ή πολεοδομικές υποθέσεις και ημερομηνίες που συνδέονται με συγκεκριμένη διοικητική πράξη μπορεί να διαφέρουν. Ο ασφαλέστερος έλεγχος είναι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myAADE, στο ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, στη θυρίδα πολίτη στο gov.gr και στα μηνύματα του αρμόδιου φορέα.