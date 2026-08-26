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Ο οδηγός φέρεται να εμπόδισε την αποβίβαση των επιβατών από το όχημα, απαιτώντας το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για τη διαδρομή.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για λήστεία, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε δεύτερη παρόμοια υπόθεση.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο οδηγός φέρεται να απέσπασε 800 ευρώ από τουρίστα, αν και η σύνδεση των δύο περιστατικών δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του 38χρονου οδηγού ταξί που συνελήφθη μετά την καταγγελία οικογένειας τουριστών ότι τους απέσπασε 600 ευρώ με απειλές.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον και δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο οδηγός ταξί φέρεται να άρπαξε 800 ευρώ από τουρίστα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν πίσω από τα δύο περιστατικά κρύβεται το ίδιο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής, πάντως, η σύνδεση των δύο υποθέσεων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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Η υπόθεση των 600 ευρώ

Η βασική υπόθεση αφορά μια οικογένεια τουριστών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, έζησε εφιαλτικές στιγμές κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ταξί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Αυγούστου. Ο 38χρονος παρέλαβε κανονικά την οικογένεια από το αεροδρόμιο και κατευθύνθηκε προς τον προορισμό τους.

Η διαδρομή ολοκληρώθηκε χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία, να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Όταν όμως έφτασαν στο ξενοδοχείο, η κατάσταση φέρεται να άλλαξε.

Τους απειλούσε και δεν τους άφηνε να βγουν από το ταξί

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι τουρίστες, ο οδηγός φέρεται να άρχισε να τους απειλεί και να απαιτεί από την οικογένεια το ποσό των 600 ευρώ για την ολοκλήρωση της κούρσας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν τους επέτρεπε να βγουν από το όχημα, ενώ παράλληλα φέρεται να μην τους άφηνε να πάρουν ούτε τις αποσκευές τους, οι οποίες βρίσκονταν στο πορτμπαγκάζ.

Μετά από αρκετή προσπάθεια και υπό την πίεση της κατάστασης, η οικογένεια φέρεται τελικά να του παρέδωσε τα 600 ευρώ.

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Αμέσως μετά, οι τουρίστες απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Η έρευνα οδήγησε στον 38χρονο

Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, ξεκίνησαν την αναζήτηση του οδηγού και κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Ο 38χρονος συνελήφθη χθες, 25 Αυγούστου, δυνάμει εντάλματος σύλληψης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία για ληστεία.

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Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς το περιστατικό με τα 600 ευρώ δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή περίπτωση υπερχρέωσης μιας κούρσας, αλλά ως καταγγελία για απόσπαση χρημάτων με απειλές.

Παράλληλα, η δεύτερη καταγγελία για τα 800 ευρώ παραμένει στο μικροσκόπιο, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν πίσω από τα δύο περιστατικά βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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