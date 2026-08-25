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Οδηγός ταξί συνελήφθη στην Αθήνα, μετά από καταγγελία τουριστών ότι τους απείλησε και ζήτησε μεγάλο χρηματικό ποσό για να τους επιστρέψει τις αποσκευές τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 38χρονος παρέλαβε οικογένεια τουριστών από το αεροδρόμιο και τους μετέφερε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφιξή τους, φέρεται να απαίτησε 600 ευρώ, απειλώντας τους προκειμένου να τους παραδώσει τις αποσκευές.

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Οι τουρίστες κατήγγειλαν άμεσα το περιστατικό στην Αστυνομία. Μετά την έρευνα των Αρχών, ο 38χρονος ταυτοποιήθηκε και εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Συνελήφθη το πρωί και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Παράλληλα, εξετάζεται και δεύτερη καταγγελία εις βάρος του, σύμφωνα με την οποία άλλος τουρίστας υποστηρίζει ότι ο ίδιος οδηγός προσπάθησε να του αποσπάσει 800 ευρώ.