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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Παραλιακή, όταν οδηγός ταξί φέρεται να έκανε όπισθεν σε κεντρική αρτηρία κυκλοφορίας, προκειμένου να επιστρέψει σε έξοδο που είχε ήδη προσπεράσει. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο διαδόθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια στους δρόμους.

Σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι είχε χάσει την επιθυμητή έξοδο. Αντί να συνεχίσει μέχρι το επόμενο ασφαλές σημείο για αλλαγή πορείας, επέλεξε να κινηθεί προς τα πίσω, επιχειρώντας να επιστρέψει στο σημείο που είχε περάσει. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αττικής, όπου καθημερινά καταγράφεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μάλιστα, η κίνηση αυξάνεται ακόμη περισσότερο λόγω των μετακινήσεων προς τις παραλιακές περιοχές.

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Μια επικίνδυνη επιλογή με σοβαρές συνέπειες

Ειδικοί στον τομέα της οδικής ασφάλειας τονίζουν ότι η κίνηση με όπισθεν σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις. Οι υπόλοιποι οδηγοί δεν αναμένουν να συναντήσουν όχημα που κινείται ανάποδα ή με αντίθετη φορά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αιφνιδιασμό και επικίνδυνες καταστάσεις.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, ο διαθέσιμος χρόνος αντίδρασης των οδηγών περιορίζεται σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης, ιδιαίτερα όταν η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν προβληματισμό και δυσαρέσκεια για τη συμπεριφορά του οδηγού.

Αρκετοί επισήμαναν ότι ως επαγγελματίας οδηγός όφειλε να επιδεικνύει αυξημένη υπευθυνότητα και να τηρεί αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, πολλοί τόνισαν ότι η προσπάθεια εξοικονόμησης λίγου χρόνου δεν δικαιολογεί ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της συνετής οδήγησης και της απαρέγκλιτης εφαρμογής των κανόνων κυκλοφορίας, ειδικά σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία και υψηλές ταχύτητες.