Ανακοίνωση εξέδωσε η “Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης” σχετικά με το πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ που υπέβαλε η ΔΙ.Μ.Ε.Α. για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επιχείρηση θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται.

Στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στα καταστήματα της αλυσίδας προς πελάτες και συνεργάτες επισημαίνεται: «Η ∆ιϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην επιχείρησή μας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000 ευρώ, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών στο κατάστημά μας στη Νέα Χαλκηδόνα».

Παράλληλα αναφέρεται: «∆ηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών μας. Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταμπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους. Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώμα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταμπελάκια στα καταστήματά μας, προκειμένου οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα με χαμηλές τιμές».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Η επιχείρησή μας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται».