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Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα δίνει πληροφορίες για τις επιδοτήσεις στέγασης που ενδεχομένως να έχει δικαίωμα κάθε πολίτης ώστε να μπορεί εγκαίρως να υποβάλει αιτήσεις κάνοντας πιο εύκολη της αναζήτηση για επιδότηση ενοικίου, ανακαίνισης ή αγοράς πρώτης κατοικίας.

Το πρόγραμμα «Βρες το πρόγραμμά σου», στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr, δίνει πληροφορίες για τα 21 στεγαστικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 4,55 δισ. ευρώ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, χωρίς εγγραφή ή κωδικούς Taxisnet, να ανακαλύψουν ποια μέτρα ενδέχεται να τους αφορούν, συμπληρώνοντας βασικά στοιχεία όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και η περιοχή κατοικίας.

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Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, το μηνιαίο Επίδομα Στέγασης από 70 έως 210 ευρώ, αλλά και προγράμματα ανακαίνισης με ενισχύσεις που μπορούν να φτάσουν έως τις 36.000 ευρώ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις.

Η πλατφόρμα εμφανίζει επίσης το ενδεικτικό ποσό της ενίσχυσης και ενημερώνει εάν ένα πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη ή είναι υπό σχεδιασμό.