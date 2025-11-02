Σε «διπλή αναμέτρηση» στις αρχές Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα την 1η Δεκεμβρίου 2025, ετοιμάζονται να ριχτούν οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου των υποδομών — ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις–Metlen και ΑΒΑΞ — προκειμένου να διεκδικήσουν δύο σημαντικά οδικά έργα που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας σχεδόν 695 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για:

Τη Σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση της αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) , καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας , εκτιμώμενης αξίας 444,9 εκατ. ευρώ .

Το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)», προϋπολογισμού 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), που επίσης θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Και οι δύο διαγωνισμοί θα κριθούν μεταξύ των τριών μεγάλων παικτών του κλάδου — ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και ΑΚTOR Παραχωρήσεις–Metlen.

Παράταση και νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών

Αρχικά, οι δεσμευτικές προσφορές επρόκειτο να κατατεθούν στα τέλη Οκτωβρίου 2025, όμως —όπως αναμενόταν στην αγορά— ζητήθηκε παράταση από τους προεπιλεγέντες ομίλους. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «οι δύο εξ αυτών αιτήθηκαν παράταση δύο μηνών και ο τρίτος ενός μήνα».

Η παράταση εγκρίθηκε με στόχο «την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση μεγαλύτερου οφέλους για το Δημόσιο». Έτσι, οι διαγωνισμοί μετατέθηκαν για την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η διάρκεια κάθε έργου ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 έτη), εκ των οποίων τα 3–4 πρώτα αφορούν την κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών, ενώ τα υπόλοιπα την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Εθνικής Οδού 2, Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ., καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα από τη γέφυρα Αξιού ποταμού έως την Έδεσσα, μήκους περίπου 52 χλμ.

Η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού:

κατά 6–8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη–Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη–Σκύδρα ,

και κατά 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Έδεσσα.

Ο ιδιώτης ανάδοχος θα αναλάβει:

Τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των τμημάτων: Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τον ισόπεδο κόμβο της Περιφερειακής Οδού Έδεσσας), μήκους 9,42 χλμ. Παράκαμψη Γιαννιτσών (Α/Κ Γιαννιτσών – Α/Κ Παραλίμνης), 8,91 χλμ. Παράκαμψη Χαλκηδόνας (Α/Κ Χαλκηδόνας – Α/Κ Ελεούσας), 6,34 χλμ.

των τμημάτων: Τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας, συνολικού μήκους 52,33 χλμ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, η παρέμβαση θα βελτιώσει την ασφάλεια των μετακινήσεων και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Πέλλας, που καταγράφουν υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο.

Οδικός άξονας Δράμα – Αμφίπολη

Το δεύτερο έργο αφορά την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, μήκους περίπου 43 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία Οδό και την ευκολότερη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

Η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε άξονα ταχείας κυκλοφορίας, περιλαμβάνοντας:

αποκατάσταση και διαπλάτυνση 13,5 χλμ. της υφιστάμενης οδού,

της υφιστάμενης οδού, κατασκευή 29,5 χλμ. νέων τμημάτων,

νέων τμημάτων, καθώς και τη δημιουργία εννέα κόμβων για τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι το έργο θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και θα προσδώσει αναπτυξιακή ώθηση σε περιοχές με αυξανόμενη επισκεψιμότητα και εμπορική δραστηριότητα.

