Την έναρξη ενός έργου που φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση σε ένα από τα πιο ασφυκτικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Στόχος, η αποσυμφόρηση του διαβόητου κόμβου της Μεταμόρφωσης, εκεί όπου καθημερινά χιλιάδες οδηγοί δοκιμάζουν τα όριά τους.

Στην έξοδο προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, δύο ρεύματα —ένα από την Ελευσίνα και ένα από το Αεροδρόμιο— συμπιέζονται σε μία μόνο λωρίδα. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο: μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις και συνεχές μποτιλιάρισμα, που μετατρέπουν το σημείο σε εφιάλτη για τους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατασκευαστούν δύο διακριτές έξοδοι, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων η μία από την άλλη. Έτσι, οι διαφορετικές ροές θα κατανέμονται ομαλά, αποφεύγοντας το «λαιμό μπουκαλιού» που σήμερα δημιουργεί το κυκλοφοριακό χάος.

Χρονοδιάγραμμα και οφέλη

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διαχειρίστρια της Αττικής Οδού, αναλαμβάνει τις μελέτες και την υλοποίηση του έργου, με ολοκλήρωση το 2026. Όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση στα διόδια.

Με την παρέμβαση αυτή, εκτιμάται ότι η κυκλοφορία στον κόμβο θα βελτιωθεί έως και 50%. Για τους χιλιάδες οδηγούς που διασχίζουν καθημερινά τη Μεταμόρφωση, η αλλαγή σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερα νεύρα και περισσότερο χρόνο στον προορισμό τους.