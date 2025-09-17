Τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να καταστεί περιφερειακός κόμβος logistics, με υποδομές που είναι «πράσινες» και έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, περιέγραψε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, από το βήμα του Athens International Investment Summit, με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth».

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις, ο κ. Περιστέρης υπογράμμισε ότι:

«Έχουμε συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ευρώπης και οι ξένες επενδύσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Σε δύσκολες περιόδους, οι ξένοι εύλογα κρατούν αποστάσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ – ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια – να επενδύει στη χώρα. Σήμερα, η εικόνα της Ελλάδας είναι πολύ πιο αισιόδοξη – θα έλεγα εξαιρετικά θετική. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι χρήσιμη και πιστεύω ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι μία από τις εταιρείες με τις οποίες οι διεθνείς επενδυτές θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα μεγάλα και σύνθετα έργα μπορούν να παραδοθούν με ποιότητα και εντός χρονοδιαγράμματος, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σαφούς θεσμικού πλαισίου και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο συνδυασμός αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών και μπορεί να μεταμορφώσει την Ελλάδα σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο logistics.

Αναλυτικότερα, ο κ. Περιστέρης επισήμανε ότι η προτεραιότητα – σωστά, σε αντίθεση με το παρελθόν – έχει πλέον μετατοπιστεί προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό περιλαμβάνει ένα ενιαίο δίκτυο λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημείωσε, είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες με αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής.

Ωστόσο, τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα εμφανές επενδυτικό κενό, ειδικά στον τομέα των μεταφορών στη βορειοανατολική Ελλάδα. Κρίσιμα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου λείπουν, γεγονός που δυσχεραίνει τη δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου διασυνδεδεμένων λιμένων – όπως της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης – αλλά και του διαδρόμου προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Ειδική αναφορά έγινε και στην Εγνατία Οδό – τον μεγαλύτερο οδικό άξονα της χώρας, που συνδέει την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία με τη Δυτική Ευρώπη. Όπως είπε, σήμερα είναι κακώς συντηρημένη, όμως το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο παραχωρησιούχος να αναλάβει τη συντήρησή της όπως απαιτείται.

Εξίσου σημαντικές είναι και οι ενεργειακές διασυνδέσεις. Η απουσία ηλεκτρικής διασύνδεσης με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου χαρακτηρίστηκε ως «αδιανόητη», ενώ ανέδειξε και την έλλειψη επαρκών διασυνδέσεων προς τη Δυτική Ευρώπη – πρόβλημα που αποδίδεται περισσότερο σε πολιτικούς λόγους παρά σε τεχνικούς. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις: σχεδόν μηδενικές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρνητικές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και έως 87 €/MWh στην Ιταλία. Μια ολοκληρωμένη ηλεκτρική διασύνδεση θα ωφελούσε και τις δύο πλευρές – την Ελλάδα, που διαθέτει πλεόνασμα ενέργειας, και την Ιταλία, που θα ωφελούνταν από χαμηλότερες τιμές.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία αυτών των έργων είναι η θεσμική και πολιτική σταθερότητα. Η πρόοδος δεν πρέπει να εξαρτάται από τις εκάστοτε κυβερνητικές εναλλαγές. Για παράδειγμα, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), έργο ύψους 13 έως 15 δισ. ευρώ, απαιτεί σταθερή πολιτική κατεύθυνση και συνέπεια ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Ο στόχος, όπως τόνισε, δεν είναι απλώς η Ελλάδα να αποτελέσει διάδρομο διέλευσης αγαθών, αλλά να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη ζωνών logistics με δυνατότητες μεταποίησης και συναρμολόγησης, αλλά και επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την παροχή υψηλής αξίας υπηρεσιών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο υλοποιείται με κυβερνητική πρωτοβουλία.

Όπως σημείωσε, υπάρχει ακόμη μεγάλος χώρος για ανάπτυξη. Ο κλάδος των logistics συνεισφέρει σήμερα 6% έως 9% του ΑΕΠ, ενώ σε χώρες όπως οι Κάτω Χώρες, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 10%-12%.

Για να επιτευχθεί αυτή η στρατηγική μετάβαση, είναι απαραίτητο:

Οι επενδύσεις στον τομέα των logistics να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τα κριτήρια ESG – τα οποία δεν αποτελούν απλώς μια τάση, αλλά λειτουργούν ως ουσιαστικό «δίχτυ ασφαλείας».

Τα έργα να συνοδεύονται από σαφή ορόσημα και μετρήσιμους στόχους, ώστε να είναι ταυτόχρονα ελκυστικά στους επενδυτές και ωφέλιμα για την κοινωνία.

Η εμπειρία δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος παραχώρησης στα έργα greenfield, τόσο πιο προσιτό γίνεται το τελικό κόστος για τον χρήστη – ένα σημείο που συχνά υποτιμάται στον δημόσιο διάλογο.

Τέλος, επεσήμανε ότι η έννοια των logistics εξελίσσεται. Ένα σύγχρονο κέντρο logistics δεν είναι απλώς ένας χώρος αποθήκευσης και διανομής. Σήμερα, ακόμη και ένας σταθμός αντλησιοταμίευσης μπορεί να λειτουργήσει ως «κέντρο logistics» ενέργειας, αποθηκεύοντας και διανέμοντας ισχύ όταν απαιτείται. Η ορθή διαχείριση του νερού και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν θεμέλια για τη δημιουργία ισχυρών και ανταγωνιστικών αλυσίδων logistics.

