«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά. Τα προβλήματα λύνονται μόνο να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Διαμαρτύρονται οι αγρότες αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα; Άλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Προσωπικά έχω βρεθεί μαζί τους όσες φορές μού έχει ζητηθεί. Η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτή, το έχουμε πει πολλές φορές»,τόνισε και απηύθυνε κάλεσμα πως αν το επιθυμούν μπορούν να έρθουν και σήμερα για συζήτηση.

Ερωτηθείς αρχικά για το πότε προβλέπεται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για ένα προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα ότι από τις 1/1/2026 ο Οργανισμός απορροφάται από την Αρχή. «Είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε βήμα-βήμα. Ήδη λειτουργούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν τις πληρωμές που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από την 1/1 θα βρισκόμαστε σε νέα εποχή όπου η ΑΑΔΕ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πληρωμών», ανέφερε. «Θέλαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλαμε μεταρρύθμιση που θα μας έβρισκε αντιμέτωπους με την πραγματική ανάγκη για διαφάνεια; Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΑΑΔΕ για αυτό αποτελεί εγγύηση για τους αγροτικούς ελέγχους, το ζητάει και η Κομισιόν».

Παραδέχτηκε, αμέσως μετά, ότι υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο εύκολα διαπιστώνει κανείς – όπως είπε – πως η καταβολή των πληρωμών ομαλοποιείται μέρα με τη μέρα. «Ήδη χθες πληρώθηκε η βιολογική κτηνοτροφία του 2024. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προσδιοριστεί πληρωμές άνω του 1 δισ., φέτος ειδικά θα πληρωθούν τα περισσότερα χρήματα από ποτέ – 3,7 δισ. ευρώ – μέσω των πυλώνων άμεσων ενισχύσεων, αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη κοινωνική ομάδα που είτε μέσω κοινοτικών πόρων είτε κρατικής ενίσχυσης να φτάνει σε τόσο μεγάλα ποσά», τόνισε ο υπουργός- προσθέτοντας ότι «είμαι ο πρώτος που θα μιλήσει για μια δύσκολή πραγματικότητα των αγροτών. Οι τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων ειδικά για φέτος είναι οι χαμηλότερες από ποτέ – πολύ χαμηλή τιμή για βαμβάκι και σιτάρι. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το ότι η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ειδικά την περσινή χρονιά και βεβαίως οι καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον προγραμματισμό ειδικά των έντιμων ανθρώπων».