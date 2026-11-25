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Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA – Reuters: FRLr.AT – ISIN: GRS096003009) ανακοινώνει τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Εννεαμήνου 2026. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ο Όμιλος Fourlis διατήρησε την ισχυρή εμπορική του δυναμική, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα €460,4 εκ., υποστηριζόμενη από τη θετική συγκρίσιμη επίδοση των υφιστάμενων καταστημάτων, την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την επέκταση του δικτύου λιανικής.

Παράλληλα, ο Όμιλος ολοκλήρωσε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες που αφορούν την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου και τον λειτουργικό μετασχηματισμό του, θέτοντας τις βάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων οφελών από το 2027 και μετά.

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Πωλήσεις: Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα €460,4 εκ., υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και την επέκταση του δικτύου, με αύξηση 13,2% στον κλάδο Αθλητικών Ειδών και 3,4% στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων.

Οι του Ομίλου αυξήθηκαν κατά σε ετήσια βάση, στα υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και την επέκταση του δικτύου, με Μικτό Κέρδος: Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,0%, στα €212,8 εκ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,2%, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική των κατηγοριών, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,2%, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τη δυναμική των κατηγοριών, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Κερδοφορία: Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €48,0 εκ., έναντι €53,7 εκ. το Εννεάμηνο 2025, ενώ το EBIT ανήλθε σε €4,1 εκ., έναντι €15,8 εκ. το Εννεάμηνο 2025. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς στη Ρουμανία, τα κόστη έναρξης και σταδιακής ανάπτυξης που συνδέονται με στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του δικτύου.

Το διαμορφώθηκε σε έναντι €53,7 εκ. το Εννεάμηνο 2025, ενώ το έναντι €15,8 εκ. το Εννεάμηνο 2025. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς στη Ρουμανία, τα κόστη έναρξης και σταδιακής ανάπτυξης που συνδέονται με στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του δικτύου. Συγγενείς εταιρείες: Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ανήλθε σε €17,6 εκ ., έναντι €11,3 εκ. το Εννεάμηνο 2025, με συνεισφορά της Trade Estates (€13,3 εκ.) και της SSRM (€4,3 εκ.).

Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ανήλθε σε ., έναντι €11,3 εκ. το Εννεάμηνο 2025, με συνεισφορά της Trade Estates (€13,3 εκ.) και της SSRM (€4,3 εκ.). Κατανομή κεφαλαίων: Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το Εννεάμηνο 2026 ανήλθαν σε €18 εκ., εκ των οποίων €7,2 εκ. αφορούσαν την επέκταση του δικτύου, €4,1 εκ. πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και €2,9 εκ. το Κέντρο Διανομής της InterIKEA.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Εννεάμηνο επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον στη Ρουμανία, καθώς και από τις δαπάνες που συνδέονται με τον προγραμματισμένο ανασχεδιασμό της οργάνωσης, τον εξορθολογισμό του δικτύου και λοιπές στρατηγικές ενέργειες.

Κατά την περίοδο αναγνωρίστηκαν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους περίπου €8,0 εκ., ενώ οι συνολικές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για το 2026 εκτιμώνται σε €10,7 εκ. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. από το 2027 και μετά, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού λειτουργικού μοντέλου.

Σημαντικό στρατηγικό ορόσημο αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής 50% του Ομίλου στο Sofia South Ring Mall (SSRM) στις 7 Νοεμβρίου 2026, έναντι τιμήματος σε μετρητά €49,35 εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να αποφέρει καθαρό κέρδος περίπου €8,7 εκ., το οποίο θα αναγνωριστεί στο Δ’ Τρίμηνο 2026, ενώ τα έσοδα θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Παράλληλα, στις 26 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την DrP Group για τη μετάβαση της Holland & Barrett σε ένα περισσότερο επεκτάσιμο μοντέλο ανάπτυξης μέσω του φαρμακευτικού καναλιού.

Στο πλαίσιο του λειτουργικού μετασχηματισμού, ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση ανάπτυξης του ενιαίου λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου, με τη συγκέντρωση επιλεγμένων λειτουργιών, τη δημιουργία πλατφόρμας κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών (shared services) και την υιοθέτηση ενιαίου οδικού χάρτη συστημάτων και δεδομένων. Παράλληλα, το νέο Κέντρο Διανομής της InterIKEA, επιφάνειας 50.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο 2026 και αναπτύσσει σταδιακά τη δραστηριότητά του, με στόχο την εξυπηρέτηση πέντε αγορών.

Στις 20 Οκτωβρίου 2026, κατά το πρώτο Investor Day, ο Όμιλος Fourlis παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του έως το 2029, με στόχο την επίτευξη πωλήσεων €785-800 εκ., υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών EBIT στα €40-45 εκ. και σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές €75-90 εκ. την περίοδο 2026-2029. Η ανάπτυξη θα βασιστεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς και στην επιλεκτική επέκταση του δικτύου λιανικής, με έμφαση στην παραγωγικότητα, την omnichannel εμπειρία και την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων.

Ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα IKEA) του Ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις €279,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με €270,4 εκ. το Εννεάμηνο 2025. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από τη θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like), την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου IKEA, με τον κλάδο να συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 46,9%, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε €9,6 εκ., έναντι €17,7 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος προσωπικού, μισθωμάτων, μεταφορών και αποθήκευσης, καθώς και από το ενεργειακό κόστος και τις δαπάνες που συνδέονται με την αρχική λειτουργία του νέου Κέντρου Διανομής InterIKEA. Τον Απρίλιο 2026, το Pick-Up & Order Point της IKEA στη Ρόδο αναβαθμίστηκε σε κατάστημα IKEA επιφάνειας 2.700 τ.μ., ενώ συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων καταστημάτων νέας γενιάς, περίπου 2.000 τ.μ. Το επόμενο flagship κατάστημα IKEA προγραμματίζεται για το Ελληνικό το 2029. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου, το κατάστημα IKEA στον Πειραιά έκλεισε στις 22 Αυγούστου 2026.

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών του Ομίλου Fourlis (Καταστήματα INTERSPORT και Foot Locker) κατέγραψε πωλήσεις €178,5 εκ., σημειώνοντας αύξηση 13,2% σε σύγκριση με €157,7 εκ. το Εννεάμηνο 2025, αποτελώντας τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου. Η επίδοση υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου Foot Locker και την ανθεκτικότητα της ζήτησης στις περισσότερες αγορές. Εξαιρουμένης της Ρουμανίας, ο κλάδος συνέχισε να καταγράφει θετική like-for-like ανάπτυξη και ενίσχυση των μεριδίων αγοράς. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε €80,6 εκ., αυξημένο κατά 10,6%, ενώ το EBIT διαμορφώθηκε σε €1,1 εκ., έναντι €3,3 εκ. το Εννεάμηνο 2025.

Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάστηκε από το απαιτητικό εμπορικό περιβάλλον στη Ρουμανία, την αυξημένη προωθητική δραστηριότητα σε επιλεγμένες κατηγορίες, τις πρωτοβουλίες εξορθολογισμού των αποθεμάτων, τα κόστη επέκτασης της Foot Locker και τις πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος. Η Foot Locker πρόσθεσε οκτώ νέα καταστήματα, επτά στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία, ενώ το κατάστημα στην Ερμού μετεγκαταστάθηκε σε νέο χώρο με το «Reimagined» concept. Παράλληλα, η INTERSPORT ενισχύθηκε με τρία νέα καταστήματα, ένα στην Ελλάδα και δύο στη Βουλγαρία, ενώ πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις και μετεγκαταστάσεις καταστημάτων. Στη Ρουμανία, πέντε καταστήματα INTERSPORT έκλεισαν στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου.

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Οι πωλήσεις του κλάδου Υγείας & Ευεξίας (Holland & Barrett) ανήλθαν σε €2,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 13,1% σε σύγκριση με €2,4 εκ. το Εννεάμηνο 2025. Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από την υψηλή πιστότητα των πελατών, τα ικανοποιητικά ποσοστά μετατροπής επισκέψεων σε αγορές και τη θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like), αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την υγεία, την πρόληψη και την ευεξία.

Η κερδοφορία εξακολουθεί να αντανακλά το σημερινό μέγεθος της δραστηριότητας και τη μετάβαση σε ένα περισσότερο επεκτάσιμο και αποδοτικό μοντέλο ανάπτυξης μέσω του φαρμακευτικού καναλιού. Στο πλαίσιο αυτό, στις 26 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η στρατηγική συνεργασία με την DrP Group για την ανάπτυξη της Holland & Barrett στην Ελλάδα, μέσω ευέλικτων μορφών παρουσίας εντός των φαρμακείων, συμπεριλαμβανομένων σημείων shop-in-shop και ειδικά διαμορφωμένων χώρων προβολής και πώλησης προϊόντων.

Η εμπορική δυναμική του Ομίλου παραμένει θετική και κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2026. Έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 7%, με τις πωλήσεις του κλάδου Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων να αυξάνονται κατά περίπου 3% και του κλάδου Αθλητικών Ειδών κατά περίπου 12%.

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Ο Όμιλος Fourlis εκτιμά ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του 2026 θα διαμορφωθούν σε περίπου €640 εκ., με περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5% και EBIT μεταξύ €15-17 εκ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο EBIT περίπου 2,3%-2,6%. Η εκτίμηση για το EBIT περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης ύψους €10,7 εκ. Χωρίς τις δαπάνες αυτές, το EBIT εκτιμάται σε €26-27 εκ. Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €18-20 εκ., συμπεριλαμβανομένου του μη επαναλαμβανόμενου καθαρού κέρδους περίπου €8,7 εκ. από την πώληση του SSRM. Ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε €65-70 εκ. στο τέλος της χρήσης.

Η Διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου του κόστους σε όλο τον Όμιλο, με στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Η αγορά της Ρουμανίας παραμένει η βασική πηγή πιέσεων, με εκτιμώμενη επίδραση περίπου €4 εκ. (από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα) στη λειτουργική κερδοφορία για το σύνολο του έτους. Η εστίαση παραμένει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης από το 2027 και μετά.

Ο κ. Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Οι πρώτοι εννέα μήνες του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική του Ομίλου Fourlis, με αύξηση πωλήσεων κατά 6,9%, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, στην ισχυρή δυναμική του κλάδου Αθλητικών Ειδών και στη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου λιανικής μας. Η κερδοφορία εξακολούθησε να επηρεάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις και το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Ανταποκρινόμαστε αποφασιστικά, με αυστηρό έλεγχο κόστους, εξορθολογισμό του δικτύου, συγκέντρωση λειτουργιών και σταδιακή εφαρμογή της πλατφόρμας κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

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Με την ολοκλήρωση της πώλησης του Sofia South Ring Mall και της συναλλαγής για τη Holland & Barrett, υλοποιήσαμε την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου που παρουσιάσαμε στο Investor Day, ενισχύοντας την εστίασή μας στις βασικές δραστηριότητες λιανικής. Το 2026 είναι έτος μετάβασης και, όπως αναδείξαμε στο Investor Day, με βασικές διαρθρωτικές ενέργειες να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, η εστίασή μας μετατοπίζεται στο να μετατραπούν αυτές οι αλλαγές σε μετρήσιμη δημιουργία αξίας. Από το 2027 και έπειτα, ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. και η ωρίμανση των πρόσφατων επενδύσεών μας αναμένεται να στηρίξουν ανάπτυξη υψηλότερη από εκείνη των αγορών μας, αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της δημιουργίας ταμειακών ροών. Είμαστε πλέον πλήρως επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για το 2029 – πωλήσεις €785-800 εκ. και υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών – με αυστηρή πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

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