Η «τρύπα» των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία συνεχίζει να βαθαίνει. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι συνολικές οφειλές των πολιτών και των επιχειρήσεων έφτασαν τα 111,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025 — ένα ποσό που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στα εισοδήματα και τη δυσκολία τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων.

Από αυτά, περίπου 85,47 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα, ενώ 26,35 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης λόγω πτωχεύσεων ή ανενεργών ΑΦΜ. Παρότι ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε σε 3,9 εκατομμύρια (έναντι 4 εκατ. πέρυσι), η αύξηση στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει ενεργό και δομικό.

Advertisement

Advertisement

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι νέες οφειλές ανήλθαν σε 3,89 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,38% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Για τον Ιούνιο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 415 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μεν πτώση 20,8% σε ετήσια βάση, αλλά παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Στον αντίποδα, οι εισπράξεις από νέες οφειλές (εκτός μη φορολογικών κατηγοριών) ανήλθαν στα 216 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,09% — ένδειξη ότι οι πιέσεις για είσπραξη αποδίδουν, έστω και μερικώς.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αντιφατική: λιγότεροι οφειλέτες, αλλά περισσότερα και υψηλότερα χρέη. Οι φορολογικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τη «δεξαμενή» των καθυστερημένων πληρωμών με ρυθμίσεις και ηλεκτρονικά μέτρα πίεσης, ωστόσο η αύξηση του κόστους ζωής και η αδυναμία ρευστότητας για πολλές μικρές επιχειρήσεις κρατούν τον δείκτη των ανείσπρακτων χρεών σε ιστορικά επίπεδα.

Το επόμενο διάστημα, η ΑΑΔΕ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για δημοσιονομικά έσοδα και στην κοινωνική αντοχή των φορολογουμένων — μια εξίσωση που γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο η οικονομία κινείται με περιορισμένες ταχύτητες.