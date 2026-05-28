57 χρονος άνδρας ξενικής καταγωγής συνελήφθη την Τετάρτη 27 Μαΐου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να εμπλεκόταν σε κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, που περιλάμβανε παρακολουθήσεις, διασταύρωση στοιχείων και δημιουργία προφίλ δράσης, με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί η φερόμενη εμπλοκή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατασχέθηκαν επιπλέον οκτώ συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 108,5 γραμμαρίων, μικρή ποσότητα ηρωίνης βάρους 0,7 γραμμαρίων, δύο κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 140 ευρώ και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 57χρονος αναζητούνταν ως δραπέτης από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας, καθώς δεν επέστρεψε μετά τη λήξη εξαήμερης άδειας που είχε λάβει τον Δεκέμβριο του 2025. Ειδικότερα, είχε αποχωρήσει με άδεια στις 15 Δεκεμβρίου και όφειλε να επιστρέψει στις 21 Δεκεμβρίου, κάτι που δεν έκανε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις ναρκωτικών και οδηγείται πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Γιατί είχε κατηγορηθεί μέχρι σήμερα ο 57χρονος

στις 11/07/2007, κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

στις 28/12/2011, κατηγορήθηκε για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

στις 15/12/2018, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών

στις 14/06/2019, κατηγορήθηκε για μεταφορά ναρκωτικών , κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού και αποφυλακίστηκε στις 12/03/2020

στις 11/11/2020, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του Ν. περί Όπλων

στις 20/11/2020, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού και αποφυλακίστηκε στις 19/01/2022

στις 13/09/2022, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του Ν. περί Όπλων.

στις 19/09/2022, κατηγορήθηκε για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του Ν. περί Όπλων

στις 07/11/2020, κατηγορήθηκε για εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούμενη στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τέλος, έχει κατηγορηθεί και για σωματικές βλάβες.