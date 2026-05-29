Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ισόβια ποινή κάθειρξης επιβλήθηκε στον 42χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του με σφυρί το 2024 στους Αμπελόκηπους και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι.

Ισόβια στον συζυγοκτόνο που έκρυψε το θύμα του στο πατάρι

Τακτικοί δικαστές και ένορκοι αποφάσισαν κατά πλειοψηφία (6-1) την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη και σε ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Να σημειωθεί ότι ένας ένορκος μειοψήφισε, έχοντας την άποψη ότι ο καταδικασθείς πρέπει να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Advertisement

Advertisement

Είχε προηγηθεί η εισαγγελική πρόταση κατά την οποία είχε απορρίψει τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου περί βρασμού ψυχικής ορμής: “ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί.

Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής όρμης, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει”.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό το έγκλημα ήταν προμελετημενο, κάνοντας λόγω για “προσχηματική συγγνώμη” καθως όπως είπε “δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του”.