Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, φιλοξενώντας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Υψηλού Επιπέδου Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς εκπροσώπους, υπουργούς Υγείας, κορυφαίους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς, αθλητικούς φορείς και νέους από περισσότερες από XX χώρες, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Δρ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Δράσης και τη μετάβαση της χώρας από τις αρνητικές ευρωπαϊκές πρωτιές σε μια νέα εθνική προσέγγιση πρόληψης και προαγωγής υγείας για τα παιδιά.

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil, ανέδειξε τη σημασία της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας ως ζητήματος δικαιωμάτων του παιδιού και όχι απλώς ως μεμονωμένης εκστρατείας δημόσιας υγείας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα υλοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εθνικές πρωτοβουλίες πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη σήμερα.

Οι θεματικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν:

• στις διεθνείς πολιτικές πρόληψης και τις βιώσιμες εθνικές στρατηγικές,

• στη σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας,

• στις επιπτώσεις των ψηφιακών περιβαλλόντων και των εμπορικών παραγόντων στην υγεία των παιδιών,

• στον ρόλο των σχολείων, των κοινοτήτων και των οικογενειών,

• στην ανάγκη για whole-of-society και whole-of-government approaches,

• καθώς και στη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της κοινωνικής και συμπεριφορικής αλλαγής και της διαγενεακής πρόληψης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης:

• στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό ως εργαλεία πρόληψης,

• στην ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων,

• στις κοινωνικές ανισότητες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας,

• καθώς και στην ανάγκη μετατόπισης από την ατομική ευθύνη προς πιο υποστηρικτικά και υγιή περιβάλλοντα για τα παιδιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, μεταξύ των οποίων:

• περισσότερες από 13.000 εξατομικευμένες συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής,

• πάνω από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε σχολεία,

• συμμετοχή σχεδόν 100.000 εφήβων στη δράση «Το Ταξίδι της Τροφής»,

• περισσότερες από 237.000 δωρεάν προπονήσεις μπάσκετ μέσω του προγράμματος Healthy Hoops 4 All,

• και χιλιάδες συμμετοχές παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας σε εργαστήρια, δράσεις κοινότητας και σχολικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα βρέθηκαν και συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων:

η Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας Ana Paula Martins ,

ο Επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ελλάδα Dr . Jo ão Breda ,

ο Πρόεδρος της World Obesity Federation Dr. Simon Barquera,

ο Joan Matji, Global Lead Nutrition της UNICEF,

η Professor Niyati Parekh από το New York University,

ο Professor Lee M. Sanders από το Stanford University,

η Professor Paulina Nowicka από το Uppsala University και το Karolinska Institutet,

η Dr. Jill Landsbaugh Kaar από το University of Colorado,

καθώς και εκπρόσωποι διεθνών πανεπιστημίων και οργανισμών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε το ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Pau Gasol, Παγκόσμιου Πρεσβευτή της UNICEF για τη Διατροφή και την Εξάλειψη της Παιδικής Παχυσαρκίας και θρύλου του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος απηύθυνε διεθνές κάλεσμα για συλλογική δράση, επένδυση στην πρόληψη και αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία των παιδιών.

Συγκινητική στιγμή αποτέλεσε και η παρουσίαση της «Διακήρυξης των Νέων για την Παιδική Παχυσαρκία» από μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Παιδιών και Νέων της UNICEF, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και πρόληψης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Ελλάδα αναδείχθηκε επανειλημμένα από διεθνείς συμμετέχοντες ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τον τρόπο με τον οποίο μια χώρα μπορεί να μετατρέψει την επιστημονική γνώση και τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές σε ολοκληρωμένη εθνική πολιτική πρόληψης με επίκεντρο το παιδί.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κοινή αναγνώριση από τους διεθνείς συμμετέχοντες ότι η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως και ότι απαιτούνται μακροπρόθεσμες πολιτικές, διεθνείς συνεργασίες και διαρκής επένδυση στην πρόληψη, με επίκεντρο πάντα τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού.

Το υψηλού επιπέδου πρόγραμμα της ημέρας παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης και Σία Κοσιώνη, οι οποίοι συντόνισαν τις πολιτικές, επιστημονικές και διεθνείς συζητήσεις γύρω από το μέλλον της δημόσιας υγείας και των πολιτικών πρόληψης για τα παιδιά και τους εφήβους.